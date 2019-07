Lielvārde svin novada svētkus

26.jūlijā Lielvārdes novada svētku viesus pirmais uzņēma Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, kura speciālisti sadarbībā ar Lielvārdes novada Kultūras centru bija gādājuši par vēl nebijušu un daudzveidīgu programmu.

Lielvārdes novada svētkus "Rīta zvaigzne austot gaismu dod" atklāja Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele: "Labvakar kaibalieši, lielvārdieši, lēdmanieši un jumpravieši, novada viesi un draugi! Šogad novada svētki aizrit Ausekļa - Rīta zvaigznes - zīmē ar cerību sagaidīt gaismu un uzvaru pār tumsu, ar cerību par labo darbu uzvaru. Kurš gan cits izcīnīs šo cīņu, ja ne mūsu novada cilvēki ar savu entuziasmu, darbu, tikumu, cieņu vienam pret otru un mīlestību. Ausekļa zīme ir ievīta arī Lielvārdes jostā. Tā ir zīme, ko Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas laikā nēsājām pie sirds. Tad atsauksim atmiņā tā laika ticību labajam, vēlmi veidot savu valsti un novadu, lai ar labiem vārdiem un uzmundrinājumiem mēs dotu spēku cits citam turēt augstu Lielvārdes godu un darīt to vēl labāk un skaistāk. Svinēsim Lielvārdi! Lai mums visiem priecīgi un jauki svētki!"

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja galvenā speciāliste Irēna Arāja domes priekšsēdētājai kā gaismas simbolu uzdāvināja Ausekļa zīmi.

"Pirmo reizi Lielvārdes novada svētkos muzeja apkārtnē tiek organizēts Meistaru dārzs, kurā amatnieki un mājražotāji demonstrē savas prasmes, iesaistot apmeklētājus. Viens no svētku pirmās dienas nozīmīgākajiem notikumiem - fotokonkursa "Kā Rīta zvaigzne Lielvārdē" dalībnieku apbalvošana un izstādes atklāšana. Konkursam bija pieteikušies astoņi dalībnieki. Uzvarētājs saņems balvu - Lielvārdes jostu. Pirmo reizi rīkojam arī tautas sadziedāšanos ar Lielvārdes novada amatieru kolektīviem. Tās mums ir tāda mazas ugunskristības," gaidot viesus, pārdomās dalījās Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja direktore Anita Streile.

Meistaru dārzā varēja mācīties aust Lielvārdes jostu, izgatavot un cept ūdenskliņģerus, apgūt kalēja prasmes. Katrs svētku apmeklētājs varēja atrast sev tīkamu nodarbi un iemācīties ko jaunu.

Zigrīda Annuškāna, kura pārstāv mājražošanas uzņēmumu "Divu māsu virtuve" no Skrīveriem, rādīja un stāstīja, kā no pašu mājās audzētiem dārzeņiem var pagatavot garšīgas saldās un pikantās zaptītes un mērcītes, bet no gurķiem, kliņģerītēm un timiāna - atspirdzinošu dzērienu.

Savukārt Lielvārdes novada biškopes Leldes Lūses vadībā katrs interesents varēja pagatavot un iepildīt savu īpašo medus burciņu, izmantojot riekstiņus un kādu no četriem medus maisījumiem. Burciņai varēja arī izveidot dizainu, uzdrukāt uzlīmi un nosvērt. "Lai tiktu pie kāruma, arī pašam jāpieliek roka. Tas palīdzēs saprast, cik daudz darbību man jāveic, lai medus burciņa nonāktu veikala plauktā," atklāja L.Lūse.

Svētku pasākumā izskanēja divi koncerti, kuros uzstājās Lauris Valters un Jānis Miltiņš, kā arī muzikālā apvienība "Karikste un draugi".

Lielvārdes novada svētki turpināsies arī sestdien.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/44310