Velo brauciena "Ripo un dari" dalībnieki vasaras pēdējos mirkļus pavada uz riteņiem

31.augustā biedrība "Visa veida kustība" visus braukt gribētājus aicināja pie Lielvārdes novada Sporta centra, lai uz riteņiem vēl izbaudītu vasaras pēdējos mirkļus.

"Esam ieplānojuši doties velo braucienā "Ripo un dari". Maršruta kopgarums aptuveni 35 kilometri. Dosimies uz Rembati, Glāžšķūni, Lēdmani. Tas ir komandas brauciens ar nosacījumu, ka neviens nekur nesteidzas. Pa ceļam apstāsimies 18 stacijās, kur dalībniekiem būs jāveic dažādi uzdevumi. Aktīvākie dalībnieki saņems balvas," par velo braucienu stāsta tā organizators, biedrības "Visa veida kustība" biedrs Dainis Bērziņš. Uzdevumu nosaukumi bija visai intriģējoši: "Krēsliņš", "Tārpiņš", "Buldogs", "Negatīvie spārniņi", "Burpija" un citi.

Šāds velo brauciens Lielvārdes novadā tiek organizēts pirmo reizi. Par braucienu izrādīta pietiekami liela interese, kopumā bija pieteikušies 33 dažādu vecumu dalībnieki.

D.Bērziņš atklāja, ka velo brauciens vairāk domāts vecākiem, lai viņi pirms savu atvašu skolas gaitu sākuma varētu doties mierīgā izbraucienā un izvēdināt galvas.

"Jārāda labs piemērs jauniešiem," savu dalību velo braucienā raksturo "Visa veida kustības" biedre Santa Jakovļeva. "Es aktīvi darbojos, piedalos arī taku skrējienā "Stirnu buks". Vienkārši gribas kustēties."

"Visa veida kustības" dalībnieks Artūrs Kņazis devās ceļā, līdzi ņemot kruķi. Neraugoties uz to, ka lauztajai kājai vēl tikai nākamnedēļ noņems ģipsi, viņš nevarēja atturēties no brauciena.

Velo braucienā piedalījās ne tikai lielvārdieši un riteņbraukšanas cienītāji no tuvākajiem novadiem. Aivars Lubānietis un viņa 11 gadus vecais dēls Artūrs uz velobraucienu ieradās no Rīgas. Abi ir aktīvi riteņbraucēji – Artūrs piedalās riteņbraukšanas sacensībās bērniem, bet tētis sacenšas ar amatieriem. Arī ikdienā Aivars no Rīgas centra dodas ar riteni uz darbu Zaķusalā, kur strādā par video operatoru fondā "Sibīrijas bērni". Nupat atgriezies no kārtējā brauciena uz tālajiem Ziemeļiem, kur savulaik izsūtīti latvieši. Tur tapušas jaunas sērijas filmai "Tālā zeme Sibīrija".

'Velo brauciens "Ripo un dari" ieinteresēja ar citādāku pieeju, jo vēlamies piedalīties ne tikai sacensībās, bet arī pasākumā, kas vairāk saistīts ar atpūtu un izklaidi," atklāj A.Lubānietis. Un piebilst "Šī nav pirmā reize, kad kopā ar dēlu piedalāmies lielvārdiešu organizētā pasākumā. Augusta sākumā devāmies ļoti interesantā velo braucienā uz Lēdmanes muižu, Trušu karalisti. Brauciens ļoti patika, tāpēc nolēmām atkal doties uz Lielvārdies novadu."

Izvēloties, kurp vest velo brauciena "Ripo un dari" dalībniekus, D.Bērziņš centās neatkārtot jau citus maršrutus, tādējādi sagādājot braucējiem jaunus iespaidus un emocijas. Organizators atklāja, ka nākamo šādu pasākumu plānots sarīkot pēc diviem gadiem, lai tas nekļūst par rutīnu un dalībnieki ar patīkamām atmiņām gaidītu braucienu.

