Mobilā diagnostika Lielvārdes novadā septembrī

Septembrī MFD Mobilās diagnostikas vienība, kas piedāvā iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus, kuri vietējās ambulancēs nav saņemami pilnvērtīgā apjomā, viesosies Lielvārdē, Lēdmanē un Jumpravā. Lēdmanē, pie "Tirdzniecības centra", mobilā diagnostika būs pieejama 20.septembrī no pulksten 10.00 līdz 17.00, Lielvārdē pie ambulances – 24.septembrī no pulksten 10.00 līdz 17.00, bet Jumpravā pie dakteres Tīcmanes prakses – 27.septembrī no pulksten 10.00 līdz 17.00.

Tiks veikti šādi izmeklējumi: mamogrāfija (ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājumu – bez maksas, ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 eiro, bez nosūtījuma – 25,00 eiro); rentgens (viena projekcija – 9,00 eiro) un trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija (20,00 eiro). Visu veidu asins un urīna analīzes, D vitamīna analīze (6,00 eiro). Elektrokardiogrāfija (5,00 eiro). Pakalpojumu klāsts var atšķirties. Apmeklētājiem nepieciešams pieraksts uz konkrētu laiku, ko var iegūt, zvanot uz tālr. 25431313 (darba dienās no pulksten 8.00 līdz 18.00).

