Par elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem Lielvārdē un Jumpravā

AS "Sadales tīkls" informē, ka 23. septembrī no 10.00-16.00 gaidāmi elektroenerģijas pārtraukumi Andreja Pumpura ielas apgaismojumā - Lielvārdē, bet 26. septembrī - no 11.00-16.00 Valdemāra pamatskolā - Jumpravā.

Norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remontdarbu ilguma. Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota arī pirms norādītā laika.

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 8403.

Bojājumu pieteikšana: 8404.

