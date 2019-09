Vairāk nekā 20 000 Lielvārdes skolēnu saņem personalizētas dienasgrāmatas 2019./2020. mācību gadam

Nodibinājums "Zinātnes un Inovāciju parks" (ZIP) jau ceturto gadu Latvijā īsteno projektu "Dienasgrāmata", kura ietvaros Latvijas skolām tiek radītas individuāla satura un dizaina dienasgrāmatas, kuru tapšanā piedalās paši skolēni.

Četru gadu laikā kopš projekta uzsākšanas skolu atsaucība šim projektam ir augusi teju piecas reizes, proti, 2016. gadā konkursā par personalizētām dienasgrāmatām piedalījās vien ap 30 skolu. Taču šogad projektā kopumā piedalījās jau 148 skolas no visiem Latvijas reģioniem. Tā ietvaros skolēni radījuši 147 dienasgrāmatu individuālos dizainus, kas rotā vairāk nekā 20 000 dienasgrāmatas 2019./2020. mācību gadam, priecējot projekta dalībniekus, mācību iestāžu audzēkņus un mācībspēkus.

Projekta ietvaros skolēni tika aicināti piedalīties dienasgrāmatu vāka zīmējumu konkursā. "Tieši skolēnu un jauniešu radošā iesaiste, ar saviem zīmējumiem un fotogrāfijām palīdzot projekta "Dienasgrāmata" darba grupai izveidot interesantus un nebijušus dienasgrāmatu dizainus, ir šī projekta lielākā vērtība", norāda nodibinājuma "Zinātnes un inovāciju parks" valdes priekšsēdētājs Jānis Letinskis.

ZIP darba grupu patīkami pārsteidza tas, cik individuāls un tajā pašā laikā līdzīgs var būt redzējums par to, kādam vajadzētu izskatīties dienasgrāmatas vākam. Visbiežāk skolu dienasgrāmatu vākus rotāja skolas zīmējumi, latviski elementi, pūces un citi zīmējumi, kas raisa asociācijas ar skolu, kā arī citāti par mācībām un mācību prieku.

Projektu finansiāli atbalstīja nedaudz mazāk kā 600 Latvijas uzņēmumu, kas deva iespēju skolām saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas.

Dienasgrāmatas tapa pateicoties SIA "DATAflow solutions", SIA "Betona dārzi", SIA "Tabro", SIA "ECO lauks" un SIA "Arctic Paper Baltic States" atbalstam. Lielvārdes novadā projektā piedalījās Jumpravas pamatskola.

ZIP izsaka īpašu pateicību uzņēmumam SIA "Omniva Latvija" par atbalstu un palīdzību projekta dienasgrāmatas nogādāt visās skolās 65 Latvijas novados.

"Esam priecīgi būt par daļu no šī projekta, jo līdzīgi kā skolēni rada individuālus dienasgrāmatu vākus, arī mēs izceļam daļu no saviem pakomātiem ar īpašu dizainu. Turklāt mūsu tīkla pārklājums spēj nodrošināt to, lai varam piegādāt dienasgrāmatas skolām tuvā un ērtā saņemšanas vietā", stāsta SIA "Omniva Latvija" mārketinga vadītāja Ruta Pole.

