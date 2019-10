Bagātais Rudens ražas tirdziņš Lielvārdē

Sestdien Lielvārdē, Lāčplēša laukumā, tuvāki un tālāki pārdevēji un pircēji tikās Rudens ražas tirdziņā, ko rīkoja Lielvārdes novada Kultūras centrs sadarbībā ar Lielvārdes Uzņēmēju biedrību.

Tirgus apmeklētājus sagaidīja Lielvārdes Ražas tirdziņa saimniece Spīdala, kuru raženā un majestātiskā auguma dēļ nevarēja nepamanīt. Viņa paciemojās pie visiem tirgotājiem, lai arī pircējiem varētu pastāstīt, ko šajā tirdziņā iespējams iegādāties.

Tirgotāji bija saveduši visādus labumus, kas nākuši no laukiem, dārziem, kūtiņām un zivju dīķiem. Pircēju rindas kārtojās pēc Latgales speķa, Lapmežciemā kūpinātajām zivīm, Lēdmanē ceptās maizes, Ķeguma novadā gatavotajām piparkūkām ar lauku sviestu un citām precēm. Medus tirgotāji ar šīsvasaras bišu vākumu bija braukuši uz tirgu ne tikai no Lielvārdes, Lēdmanes, Rembates, bet arī no Balviem un Madonas. Lai ziemu sagaidītu bez klepus un iesnām, tirgū varēja nopirkt arī dzērvenes, cidonijas, priežu sīrupu un citus imunitāti stiprinošus dabas līdzekļus.

"Lielvārdes un citos novados šogad bijusi bagāta raža. Pircēji saka, ka vai visu gribētos nopirkt," ar smaidu sacīja tirgus saimniece.

Arī pārdevēji ir vienisprātis ar tirdziņa saimnieci Spīdalu. Regīna Kaniņa no Kaibalas uz tirgu atvedusi burkānus, bietes, sīpolus, tomātus, ķiplokus, pupiņas, kā arī citus dārzeņus un rudens puķes.

"Dārzā šogad viss ir audzis diezgan labi, skats ir visai pozitīvs uz šī gada rudens ražu. Arī pircēji līdz pusdienlaikam jau pamodušies, tā ka esam apmierināti ar Rudens ražas tirdziņu Lielvārdē," teica Regīna.

Tirgus laukuma centrā bija novietots galds, pie kura čakli darbojās mazie lielvārdieši, lai izveidotu no dārzos izaugušajiem dārzeņiem un augļiem iemīļotus pasaku, multfilmu varoņus vai dzīvnieciņus.

Radošo darbnīcu vadīja brīvprātīgā jauniete Liāna Pošeiko: "Bērniem ļaujam brīvi improvizēt, bet, ja vajag, arī palīdzu ar padomu kā praktiski īstenot savu ieceri."

Kā atklāja Ražas tirdziņa saimniece, šī ideja aizgūta no seniem laikiem, kad pēc ražas novākšanas no dārzeņiem mēdza izgatavot mīļas lietiņas.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/44862