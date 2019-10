Lielvārdē rudens krosā uzvar Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas komanda

Ar Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas skrējēju triumfu noslēgušās Skolu sporta sacensības "Rudens kross 2019", kurā piedalījās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestāžu skolēni.

Sacensības organizēja Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar Ogres novada Sporta centru, Lielvārdes novada Sporta centru un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolu.

Tradicionāli rudens krosā pirmie uz starta stājās Lielvārdes novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pūt, vējiņi" sagatavošanas grupu audzēkņi, lai iepazītos ar sportiskajām aktivitātēm, kādas viņus gaida skolā, un jau pēc pāris gadiem cīnītos par medaļām ar citu novadu skolu skolēniem.

Rudens krosa stafetēs sacentās skolēni no 2.līdz 12.klasei. M grupas (2007.-2009.gadā dzimušajiem) zēniem un meitenēm bija jāveic 3x500 m distance, bet D grupas (2005.- 2006.gadā dzimušajiem), C grupas (2003.-2004.gadā dzimušajiem), B grupas (2000.gadā pēc 1.septembra -2002.gadā dzimušajiem) un A grupas (1997.gadā pēc 1.septembra -2001.gadā dzimušajiem) 3x1000 m distance. Komandu stafetēs no katras vecuma grupas vienam dalībniekam bija jānoskrien viens aplis – 500m.

Sasummējot individuālos un komandu stafetes rezultātus rudens krosā triumfēja Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas komanda. "Individuāli esam ieguvuši dažāda kaluma medaļas, bet komandu stafetē pārliecinoši izcīnījām 1.vietu. Šogad esam labākie," par savu audzēkņu panākumiem priecājas sporta skolotāja Agita Kaļva.

Komandu stafetē 2.vietā ierindojās Madlienas vidusskolas, bet 3.vietā - Lielvārdes pamatskolas komanda.

Madlienas vidusskola ir vienīgā, kas pēdējos gados starpnovadu izglītības iestāžu rudens krosā pārstāv Ogres novadu. "Mēs piedalāmies visās iespējamās sacensībās, jo skolēniem ir iespēja pārbaudīt savus spēkus sacenšoties ar citu skolu audzēkņiem. Pēc sacensībām ir pavisam cits stimuls trenēties un nodarboties ar sportu," atklāj Madlienas vidusskolas sporta skolotāja Rita Pučekaite.

Madlienā aug spēcīgi jaunie skrējēji. Nupat notikušajās Latvijas Skolēnu 73.spartakiādes rudens krosa stafetēs Madlienas vidusskolas jauktā komanda vidusskolu grupā izcīnīja 2.vietu, pamatskolas grupā zēniem 2.vieta, bet meitenēm 3.vieta.

Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu skolēni jau pēc nedēļas – 16.oktobrī – tiksies Lielvārdes novada Sporta centrā, lai piedalītos sacensībās "Lieliskā balva 2019".

