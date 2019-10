Erasmus + KA 229 projekts Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Laika posmā no 2019. gada septembra līdz 2021. gada maijam Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola ir iesaistījusies Erasmus + Skolu sadarbības projektā, kurā piedalās skolas no Spānijas, Francijas un Itālijas. Projekta nosaukums ir REDUCE OUR OWN FOOTPRINT SEEDING LOCAL VEGETABLES un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Tas nozīmē, ka visi dalībnieki realizēs aktivitātes saistībā ar apkārtējās vides uzlabošanu lokālā mērogā, ņemot vērā globālās tendences. Projekta partneru sadarbības rezultātā skolai būs iespēja atjaunot sakņu dobes un uzcelt siltumnīcu, kurā skolēni un skolotāji varēs īstenot dažādas aktivitātes atbilstoši mācību mērķiem dabaszinību priekšmetos.

Projekta ietvaros notiks četras skolēnu mobilitātes, kurās 10 skolēni un 2 skolotāji no katras dalībvalsts varēs apmeklēt partnerskolas Spānijā, Francijā, Itālijā un Latvijā.

Oktobrī uz Kataloniju (Spānija) devās divi skolas pārstāvji (skolotāja V. Kaspare un direktors A. Peisenieks), lai saskaņotu un plānotu sekmīgu aktivitāšu norisi. Iepazināmies ar sadarbības skolu Navas pilsētā. Pēc trīs intensīva darba dienām vienojāmies par termiņiem, kuros jāīsteno ļoti konkrēti uzdevumi.

Projekta aktivitātes nozīmē arī nozīmīgu Lielvārdes sabiedrības iesaistīšanos. 2020. gada maijā mums būs jāuzņem 30 skolēni un 6 skolotāji no dalībvalstīm. Tas dos iespēju mūsu skolēniem un viņu ģimenēm savās mājās izmitināt skolēnus no Spānijas, Francijas un Itālijas. Mēs varēsim ciemiņus iepazīstināt ar mūsu dzīves paradumiem. Skolēni varēs izmantot savas angļu valodas zināšanas, tāpēc ka tā ir projekta darba valoda. To pašu darīs arī citas dalībvalstis, uzņemot mūsu skolas skolēnus savās ģimenēs.

Dalība projektā nozīmē ļoti spraigu un atbildīgu darbu skolēniem un skolotājiem. Tā ir lieliska iespēja iepazīt savus līdzcilvēkus dažādās valstīs un veidot sadarbību ārpus ierastās skolas vides.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/45017