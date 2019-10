Lielvārdē noslēdzies projekts "Zooterapija bērnu attīstībai un veselībai"

Ir noslēdzies Lielvārdes novada domes atbalstītais "Vietējo iniciatīvu konkursa" projekts "Zooterapija bērnu attīstībai un veselībai", ko veidoja un realizēja Lielvārdes novada sieviešu biedrība "Iespēja".

Projekts tika veidots Lielvārdes novada sākumskolu un pirmskolas izglītības iestāžu bērniem un viņu tuviniekiem ar mērķi sniegs plašāku informāciju, paplašināt redzesloku, kā arī veicināt iedzīvotāju interesi rūpēties par savu fizisko un psiholoģisko veselību iepazīstinot ar dzīvnieku pozitīvo ietekmi un sniedzot priekšstatu par zooterapiju, kā unikālu rehabilitācijas un attīstības metodi.

Lielākā daļa bērnu ir kā uzburti uz dzīvniekiem – suņiem, kaķiem, trušiem, ežiem un visiem pārējiem? Ja bērnam nav dzīvnieku mājās, tad interese par parkā sastaptajiem kaķīšiem un suņiem ir divtik liela. Pētījumi liecina, ka tā nav tikai bērnu iegriba – bērni intuitīvi tiecas pēc tā, kas viņiem palīdz augt un attīstīties.

Kontakts ar dzīvniekiem palīdz vieglāk izprast sava rakstura īpatnības, izprast savstarpējās attiecības. Izjust dzīvnieku labvēlīgo ietekmi, iegūt jaunas iemaņas, uzlabot saskarsmes prasmes un veidot kontaktus ar saviem vienaudžiem.

Dzīvnieki ne vien nomierina, iedrošina un veicina bērna attīstību, tie palīdz arī atveseļoties.

Nodarbībās iesaistītie dzīvnieki ( ne visi uzreiz): suns - Deisy (Īru sarkanbaltais seters), kaķis – Karlsons (bezšķirnes), Gena -bārdainā agāme, Migla - Āfrikas pundurezis, Emo – sarkanausu bruņurupucis, Amerikas skudru saime un Ahatina albino gliemeži.

Zooterapijas galvenais mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus bērna personības attīstībai un psiholoģiskajam atbalstam, strādājot ar bērniem attīstīt emocionālo sfēru. Veicināt bērna kognitīvo un sensoro spēju aktivizēšanos, uztveres aktivizēšanu, pozitīvu emocionālu reakciju stimulēšanu saziņā ar dzīvniekiem, kā arī baiļu pārvarēšanu.

Liela daļa pirmās nodarbības paiet ar dzīvnieku iepazīšanu. Bērnu bez piespiešanas, bet ar uzmanības piesaisti un piemēriem vedina uz saskarsmi ar dzīvnieku tādejādi rosinot bērna interesi. Nodarbības gaitā bērniem piedāvā attēlot dažādus dzīvniekus, izmantojot žestus, sejas izteiksmes un balsis. Bērnus aicina uzzīmēt dzīvniekus. Papildus tiešai bērnu saziņai ar dzīvniekiem notiek sarunas par dzīvniekiem, tiek lasītas pasakas, rādītas ilustrācijas un video prezentācijas par dzīvniekiem, bērni klausās dzīvnieku balsis un dabas skaņās. Tiek veikti dažādi vingrinājumi un izspēlētas spēles. Viņi var iedomāties sevi kā mīļāko dzīvnieku, iedomāties to uz skatuves - ar savu gaitu, raksturīgajām kustībām. Kad bērni ārēji pārstāv kādu caur ķermeni, viņiem ir daudz vieglāk iekļūt šīs būtnes dvēselē. Šādas spēles palīdz atvieglot muskuļu sasprindzinājumu, sajust ķermeni. Kontrolējot savas jūtas un emocijas, bērni paši par sevi ir pārliecināti.

Zooterapiju iesaka šādu problēmu risināšanai:

depresija, neirozes, bērnu autisms, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, bērnu cerebrālā trieka, runas un dzirdes traucējumi, atmiņas traucējumi, mācīšanās traucējumi, sociālās adaptācijas traucējumi, hroniskā noguruma sindroms, muskuļu distrofija, spastika, koordinācijas traucējumi, ieteicams cilvēkiem, kuriem ir grūtības saskarsmē vai kuri cieš no vientulības, pēctraumas stresa izraisīti traucējumi. Zooterapija palīdz arī gadījumos kad ir bailes no dzīvniekiem.

Nodarbību rezultātāts paredz emocionāli stiprinātus, pašpārliecinātākus un sociāli aktīvākus, kā arī zinātkārākus un erudītākus bērnus.

Projekta radītās intereses rezultātā turpmāk Zooterapijas nodarbības (par maksu) būs pieejamas Interešu izglītības centra Lielvārdi Mārītes Montesori mājā, Skolas ielā 5. Nodarbības notiks ceturtdienās, pieejamas individuālās nodarbības un nodarbību cikls “Ķepa plaukstā” bērniem vecumā no 5-7 gadi no pl.15.00, bērniem vecumā no 8-12 gadi no pl.16.30. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Nodarbības vada sociālā rehabilitētāja, kanisterapijas asistente Solvita Dreimane, tālrunis saziņai 29223807.

