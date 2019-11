Lielvārdē veikta koku vainagu kopšana

Pēc divu nedēļu darba Lielvārdē pabeigti koku vainagu kopšanas darbi ielu apstādījumos, informē vides inženiere Sandra Pudāne.

Koku vainagu kopšana veikta ar mērķi novērst bīstamību no iespējamas sausu zaru lūšanas, kā rezultātā var tikt nodarīts kaitējums gan iedzīvotājiem, gan to īpašumam, kā arī atbrīvot ielu apgaismojuma ķermeņus un elektrolīnijas no apauguma. Darbi veikti Ozolu, Lauku, Andreja Pumpura un Slimnīcas ielās. Darbu veicējs: SIA "Betona dārzi".

Koku vainagu kopšana Lielvārdē tiek veikta jau vairāku gadu garumā. Iepriekš ir sakopti koki Edgara Kauliņa alejā, ābeles Lāčplēša laukumā, kā arī atsevišķi koki visā pilsētā pēc nepieciešamības.

Nākošajā gadā lielākie koku kopšanas darbi paredzēti Lāčplēša parkā, kur tematiskā plānojuma "Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns" ietvaros veiktās koku inventarizācijas laikā atklāti daudz bīstamu, bojātu koku, kam nepieciešama vai nu vainagu kopšana vai koka nozāģēšana.

