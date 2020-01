Lielvārdes novada tūrisma uzņēmēji pošas uz izstādi "Balttour 2020"

No 31. janvāra līdz 2. februārim Ķīpsalā notiks 27.starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus "Balttour 2020", kurā piedalīsies arī Lielvārdes novada tūrisma uzņēmēji.

Izstāde "Balttour" notiks divās tematiskajās hallēs – "Atklāj pasauli!" un "Apceļo Latviju!", kurā tiks pārstāvēti visi mūsu valsts reģioni.Gaidot izstādi, 21.janvārī viesnīcā "Avalon Hotel and Conferences" norisinājās preses konference.

Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas prezidente Inga Kavaca uzsver, ka pagājušajā gadā ievērojami pieaudzis to interesentu skaits, kuri izteikuši vēlmi apceļot Latviju. Tāpēc šiem ceļotājiem būtu ieteicams apmeklēt Latvijai veltīto izstādes sadaļu, kur vislabāk var iepazīt sniegtos tūrisma pakalpojumus.

Arī izstādes "Balttour 2020" projektu vadītājs Dainis Bricis norāda, ka pašreizējā tendence tūrisma attīstībā liecina, ka Latvijas publika, kas paguvusi apceļot vai puspasaules, arvien lielāku interesi izrāda par to, kas notiek tepat blakām.

I.Kavaca piebilst, ka Eiropā par modes lietu kļuvuši ceļojumi ar jēgu, kuros atpūta tiek papildināta ar kultūrvēsturisko vērtību izzināšanu, kulinārā mantojuma apzināšanu un ēst gatavošanu.

Trīs izstādes dienās katrs varēs ne tikai iepazīt Latvijas novadu un pasaules valstu tūrisma piedāvājumu, bet arī izbaudīt pašmāju gastronomiskos labumus un kulināros jaunumus.

Lai gūtu ieskatu gaidāmajā izstādē, preses konferences dalībniekiem bija iespēja tuvāk iepazīt Lielvārdes novada tūrisma piedāvājumu, kas, varētu teikt, sasaucas ar jaunākajām modes tendencēm.

Lielvārdes novadu prezentēja Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, sidra darītava "Mr.Plūme" un Zelmas maiznīca.

Lielvārdes novada vizītkarte neapšaubāmi ir Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, kas tradicionāli ir pirmais tūrisma objekts, ar ko sāk novada iepazīšanu. Vidēji gadā muzeju apmeklē 12 000 cilvēku.

"Ļoti retas ir tās dienas, kad muzejā neienāk neviens ciemiņš. Viesiem, kas ierodas no citām valstīm, vispirms interesē kultūrvēsturiskais mantojums. Protams, tas ir eposs "Lāčplēsis". Tas mums ir liels pagodinājums, ka atbrauc cilvēki no tālām zemēm un zina eposu "Lāčplēsis", citē fragmentus. Gada otrajā pusē muzejā paredzēta izstāde, kurā būs skatāmas ilustrācijas eposam "Lāčplēsis",kuras veidojis mākslinieks no Rumānijas. Viesus interesē arī Lielvārdes tautas tērps, Lielvārdes jostas un zīmes. Īpašu interesi izrāda japāņi, kuri uzrakstījuši arī grāmatu par Lielvārdi. Pamatvērtības paliek, un tās nemainās simtiem un tūkstošiem gadu," atzīst Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja galvenā speciāliste Irēna Arāja. "Kad tās iepazītas, novada izzināšanu var apaudzēt tālāk ar degustācijām, izklaidēm, dažādām aktivitātēm."

Lielu popularitāti iemantojusi Zelmas maiznīca, īpaši tās radošās darbnīcas. Arī preses konferences dalībnieki varēja izmantot iespēju ūdenskliņģeru veidošanā, cepšanā un degustēšanā. To varēs darīt arī "Balttour" izstādē. Pagājušajā gadā Ligita un Juris Lastmaņi uz izstādi līdzi bija paņēmuši 20 kilogramu mīklas, kas trīs dienu laikā bija pilnīgi izlietota. Arī šogad plānots ņemt līdzi ne mazāku daudzumu mīklas.

Kā atklāja Zelmas maiznīcas īpašniece Ligita Lastmane, tie, kuri izmēģinājuši savām rokām veidot kliņģerus izstādē, pēc tam kopā ar ģimenēm un draugiem brauc uz Lielvārdes novada "Jaunpuriņiem".

"Pie mums var ne tikai cept kliņģerus, bet arī būvēt koka mājiņas, likt puzles no koka, iemēģināt rokas dzirnavas. Iepazīstinām ar tradicionālo maizes cepšanu, rādām aprīkojumu - abras, kublus, malkas krāsni," saka Ligita Lastmane. "Mazajiem apmeklētājiem nereti ir atklājums, no kā rodas pelni. Tad stāstam par skuju un lapu kokiem."

"Jaunpuriņos" var arī paēst pusdienas, iepirkties iepriekš noorganizētā tirdziņā, kā arī izmantot gida pakalpojumus pa Lielvārdes novadu.

Sidra darītavas "Mr.Plūme" īpašnieks Māris Plūme atklāj, ka uz prezentāciju atvedis ļoti plašu savā uzņēmumā darināto dzērienu klāstu. Apmeklētāji varēja nobaudīt sidrus, upeņu un rabarberu vīnu, kā arī ziemas dzērienus – karstsidru, kartsvīnu, dzirkstvīnu. "Dzirkstvīns ir mūsu pašu izdomājums. Varētu teikt, ka tas ir mazliet gāzēts karstvīns. Tas ir sezonas dzēriens," stāsta M.Plūme.

Žurnālisti varēja apskatīt un nobaudīt arī godalgotos – saldo un sauso negāzēto – sidru. Kā atzīst īpašnieks, tā ir uzņēmuma klasika, kas pamanīta un novērtēta arī Spānijā. Pagājušā gada septembrī ikgadējā starptautiskajā sidra konkursā "SISGA 2019" sidra darītava "Mr.Plūme" no Jumpravas izcīnīja trīs zelta medaļas. Sausais un saldais negāzētais sidrs ieguva pašu augstāko novērtējumu, zelta medaļu (tika atzīts kā labākais sidrs savā kategorijā vairāk nekā 150 sidru konkurencē), savukārt pussausais negāzētais Mr.Plūme sidrs pēc saņemto punktu skaita ieguva zelta medaļu.

M.Plūme atbalsta Latvijas lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" projektu "Sidra ceļš", kas aicina ceļojumā, lai iepazītos ar daudzveidīgo sidra pasauli Latvijā – sidra stiliem, sidra baudīšanas tradīcijām un sidra gatavošanas niansēm. Šajā maršrutā iekļauta arī SIA "Jumpravas sidrs". Ceļotāji varēs paviesoties dārzos un sidra darītavās, iegriezties pie saimniekiem, kas īsto Latvijas ābolu sidru ceļ galdā savās viesu mājās un aicina izgaršot.

"Arī mūsu dārzā, kur aug visdažādāko šķirņu, krāsu un garšu āboli, ir ko redzēt no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Mēs šobrīd strādājam arī pie degustācijas terases izveides, kas ļaus tūristu apkalpošanu pacelt jaunā, daudz augstākā līmenī," stāsta M.Plūme.

Izstādē "Balttour 2020" Lielvārdes novadam paredzēta plaša programma.

"Plānojam uz izstādi aizvest trīs radošās darbnīcas – "Zelmas maiznīcu" ar ūdenskliņģeriem, "Dailas Saldumus" ar piparkūkām un Radošās kosmētikas gatavošanas telpu ar pašu gatavotiem ķermeņa kopšanas līdzekļiem.

Radošās kosmētikas gatavošanas telpa durvis vērusi šī gada 8.janvārī, un ir mūsu novada jaunums. Viens no jaunākajiem tūrisma objektiem ir "Lūšu Drava" ar disku golfu.

Protams, izstādē piedalīsies izklaides parks "Avārijas brigāde", kā arī Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem, kas demonstrēs lāzeršautuvi un organizēs snaiperu sacensības. Aicināta arī "Trušu karaliste". Pagājušajā gadā visiem ļoti patika, un šogad veidosim vēl lielāku trušu voljēru, lai sagādātu prieku izstādes mazajiem apmeklētājiem.

Izstādē piedalīsies arī Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs ar jau pārbaudītām vērtībām – Lielvārdes tautas tērpu, jostām," stāsta Lielvārdes novada tūrisma speciālists Aleksandrs Čerņavskis. "Protams, ka vedīsim uz izstādi novada ražotāju produkciju, būs degustācijas – alus, vīns un sidrs, konditorejas izstrādājumi, medus. Braucam pārstāvēt visus novada ražotājus un tūrisma uzņēmējus, un vēlamies aizvest daļiņu no Lielvārdes novada uz Rīgu."

