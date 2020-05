Lielvārdieši nepieciešamību pēc bibliotēkas pakalpojumiem apliecina arī pandēmijas laikā

Samazinoties ar koronavīrusa saistītajiem ierobežojumiem, daudzas kultūras iestādes pamazām atsāk savu darbību. Arī Lielvārdes pilsētas bibliotēka atsākusi pieņemt lasītājus klātienē un gaida ciemos ikvienu lasītgribētāju.

Daudziem šis ir bijis smags un izaicinājumiem bagāts laiks, kas prasījis spēju īsā laikā pielāgoties jauniem apstākļiem.

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas vadītāja Rita Platpīre stāsta: "Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī, joprojām notika grāmatu saņemšana un izsniegšana, tikai mainījās veids, kā mēs to darījām. Nododamās grāmatas lasītāji varēja atstāt pie bibliotēkas, kur bija novietota speciāla kaste, bet pasūtīt grāmatu varēja zvanot vai rakstot uz e-pastu. Pasūtītās grāmatas tika atlasītas, iesaiņotas un izsniegtas individuāli, iepriekš vienojoties par laiku. Atnestās grāmatas tika turētas karantīnā. Ārkārtas situācijas laikā ļoti daudziem lasītājiem Lielvārdes novadā bibliotēka izsniedza autorizācijas datus, jo tika izrādīta interese lasīt grāmatas attālināti 3 D bibliotēkā. Šajā laikā bija plānota arī tradicionālā Bibliotēku nedēļa, bet līdz ar ārkārtējo situāciju un noteiktajiem ierobežojumiem pasākumi nenotika. To vietā mēs ieskatījāmies bibliotēkas vēstures arhīvā un sniedzām nelielu ieskatu mūsu lasītājiem, sociālajos tīklos publicējot foto no iepriekšējo gadu pasākumiem, kas notika Bibliotēku nedēļas ietvaros."

Bibliotēkāri rūpīgi apstrādāja arī jaunās grāmatas, kuras tika iegādātas pirms ārkārtējās situācijas pasludināšanas, kā arī tika labotas bojātās grāmatas.

Rita Platpīre īpaši vēlas atzīmēt, ka gan Lielvārdes pilsētas, gan Lāčplēša bibliotēkas darbinieku viedoklis ir tāds, ka visu šo laiku varēja sajust to, ka lasītāji izjūt lielu vajadzību pēc bibliotēkas pakalpojumiem.

"Mēs sapratām, ka bibliotēka ir ļoti nepieciešama mūsu lasītājiem un visiem pārējem iedzīvotājiem. Šobrīd mēs bibliotēkas jau veram vaļā un sākam pieņemt lasītājus klātienē, kas nozīmē to, ka bibliotēkai būs brīva piekļuve, protams, ievērojot visus sanitāros noteikumus," norāda R.Platpīre.

Līdz 9. jūnijam Lielvārdes pilsētas bibliotēkā pasākumi nenotiks, taču Valsts kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis bibliotēkas izsludināto projektu, kurā kopumā ir paredzēti 5 pasākumi, tai skaitā Lāčplēša bibliotēkā, vispārziglītojošās un pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī pieaugušo auditorijai. Tie noteikti notiks, taču nav vēl zināms, cik lielai auditorijai. Bibliotēkas centīsies pielāgoties un darīs visu iespējamo, lai varētu noorganizēt šos pasākumus, ievērojot visas nepieciešamās prasības.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/46890