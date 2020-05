Pēdējā diennaktī ar Covid-19 inficēto skaits samazinājies arī Lielvārdē

Pēdējās diennakts laikā aktīvo ar Covid-19 sasirgušo skaits sarucis Rīgā un vēl piecās pašvaldībās, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Salīdzinot ar datiem, kas tika publicēti svētdien, Rīgā aktīvo inficēto skaits diennakts laikā ir samazinājies no 130 līdz 115. Savukārt Valmierā aktīvo inficēto skaits sarucis no 19 līdz 18, bet Liepāja - no septiņiem līdz sešiem. Turpretim Limbažu novadā, Lielvārdes novadā un Ķekavas novadā aktīvo inficēto skaits tagad ir no viena līdz pieciem.

Jau vēstīts, ka pēdējā diennaktī, veicot kopumā 721 Covid-19 testu, inficēšanās atklāta diviem cilvēkiem.

Tikmēr Latvijā līdz šim kopumā veikti 99 770 izmeklējumi, saslimušas 1049 personas, bet 22 mirušas.

Pēc SPKC uz 22.maiju apkopotajiem datiem, no Covid-19 Latvijā līdz šim izveseļojušies apmēram 68% no fiksētajiem saslimušajiem jeb 712 pacienti.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā slimnīcā ievietoti jeb stacionēti divi Covid-19 pacienti, kamēr kopumā stacionāros ārstējas 27 pacienti - 25 pacienti ar vidēji smagu, bet divi pacienti ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim no stacionāra izrakstīti 139 Covid-19 pacienti.

Detalizēta karte šeit:

