4. un 10. jūnijā notiks karavīru apmācības "Desantēšanās no helikoptera ūdenī"

Informējam, ka saskaņā ar Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 2020.gada apmācības plānu, 2020.gada 4.jūnijā, no plkst.16.00 līdz plkst.18.00, un 10.jūnijā, no plkst.23.00 līdz plkst.23.59, Lielvārdes un Ķeguma novadu teritorijā (skat. attēlu) SzS MKBde karavīri ir plānojuši veikt apmācību "Desantēšanās no helikoptera ūdenī".

Apmācībā piedalīsies aptuveni 30 karavīri, kuri nodarbību laikā pārvietosies pa koplietošanas ceļu tīkliem. Speciālie šāvienu imitācijas līdzekļi netiks izmantoti.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/46985