Kas sagaida Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 10.klases skolēnus

Ar 2020. gada 1.septembri vidusskolās stājas spēkā jauna mācību programma, līdz ar to arī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 10.klases skolēni mācīsies saskaņā ar jaunā Izglītības standarta prasībām.

Pirms mācību uzsākšanas 10.klasē, skolēniem būs iespēja izvēlēties vienu no skolas piedāvātajām 3 programmām (t.s. kursu komplektiem jeb izvēļu groziem), ar nosacījumu, ka skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos un specializētos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši savai izvēlei un skolas veidotajam mācību stundu plānam. Tieši padziļinātie kursi un specializētie kursi būs tas, ar ko viena skolēna izvēle atšķirsies no citu skolēnu izvēles, līdz ar to atšķiroties arī viņu mācību stundu sarakstam.

1.programma/komplekts – plānota skolēniem, kuru intereses ir saistītas ar žurnālistiku, tulkošanu, filoloģiju, vēsturi, arī jurisprudenci. Padziļinātie kursi šiem skolēniem 11. un 12. kl. būs svešvalodas – angļu, krievu/vācu un 3. svešvaloda, vēsture, latviešu valoda un literatūra; specializētie kursi – radošā rakstīšana, filozofija, teātris un drāma;

2.programma/komplekts – skolēniem, kuri plāno studēt inženierzinātnes, darboties mašīnbūves, mehānikas, enerģētikas, elektronikas, elektrotehnikas nozarēs. Padziļinātie kursi: matemātika, sociālās zinātnes un fizika; specializētie kursi: uzņēmējdarbības pamati, robotika, bet pamatkursā arī programmēšana;

3.programma/komplekts – skolēniem, kurus interesē medicīna, farmācija, veterinārija, uzturzinātne, sabiedrības veselība. Padziļinātie kursi: bioloģija, ķīmija, fizika, bet specializētie kursi – medicīnas pamati, uzņēmējdarbības pamati, publiskā uzstāšanās.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktora vietniece Aina Lukašūna norāda: "Šobrīd ir pieejams arī vispārīgais līmenis gadījumā, ja vidusskolēns vēl īsti nezin savu virzienu, taču skola tomēr cenšas virzīt uz to, ka jau 10. un 11.klasē jaunietis saprot, kas vairāk viņu saista un patīk. Protams, programmas var arī mainīt, tomēr, jo ātrāk to darīs, jo labāk. Arī kārtojot centralizētos eksāmenus ir noteikts, kādiem eksāmeniem priekšmetos jābūt optimālajā līmenī, lai varētu pabeigt vidusskolu. Optimālais nav pats augstākais līmenis, būtībā tas ir tāds pats kā līdz šim. Var kārtot eksāmenus arī augstākajā līmenī, kas paredz to, ka pabeidzot vidusskolu varēs iestāties ārzemju skolās. Uz šo jauno mācību modeli visās vidusskolās pāriet pakāpeniski. To sāk realizēt 1., 4., 7. un 10. klasē."

Aina Lukašūna atzīst, ka izvēle par labu kādai no programmām jāizdara tāpēc, ka uzsākot mācības 10. klasē stundu saraksts būs sataisīts jau uz 3 gadiem. Skolēns redzēs, kādi un cik daudz priekšmeti būs 11. un 12. klasē. 10 klasē principā nekas nemainās, visi mācīsies tos pašus priekšmetus kādus līdz šim.

Pieteikšanās mācībām 10.klasē sākas 15.jūnijā. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola laipni gaida un ir gatava uzņemt jaunos vidusskolēnus!

