Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas absolventiem sākušies izlaidumi

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 13.jūnijā izlaidumu maratonu atklāja 9.a klases absolventi, kuri saņēma apliecību par vispārējās pamatizglītības iegūšanu. 15.jūnijā izglītības dokumentu izsniegs 9.b klases absolventiem, bet 24.jūlijā izlaidumu svinēs 12.a un 12.b klases.

9.klasi šogad absolvē 49 skolēni, no tiem 9.a klasē mācījās 23, bet 9.b klasē – 26. 9.a klases audzinātāja ir Dace Olehno, 9.b klases - Laima Prekele.

"Esiet sveicināti, 9.a klases izlaidumā! Pienācis nozīmīgs brīdis vecākiem, vecvecākiem, ģimenēm, skolotājiem un, protams, 9.a klasei un viņu audzinātājai Dacei Olehno," atklājot svinīgo pasākumu, sacīja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ārpusstundu organizatore Aija Krompāne, piebilstot, ka pirmo reizi skolas vēsturē sakarā ar Covid-19 pandēmijas laikā noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem šis un arī turpmākie šī gada izlaidumi notiks skolas pagalmā. 9.klašu skolēni šogad nekārtoja arī eksāmenus.

Pēc kopīgas Latvijas valsts himnas nodziedāšanas absolventi vispirms pateicās vecākiem par sapratni un atbalstu skolas gaitās, palīdzot īstenot mērķus un piepildīt sapņus. Paldies arī pedagogiem, jo, kā atzīst absolventi, bez skolotāju pūlēm, savos audzēkņos ieguldītā darba un mīlestības, viņi nebūtu tie, kas ir šobrīd.

Vissirsnīgākos pateicības vārdus izpelnījās klases audzinātāja Dace Olehno. Kā atzina 9.a klase, lai uzskaitītu visu to pozitīvo, ko skolotāja darījusi viņu labā kopā pavadīto piecu gadu laikā, būtu nepieciešamas daudzas stundas. Tikai dažas no atziņām. "Jūs padarījāt mūsu dzīvi pamatskolā tik patīkamu, cik vien tā varēja būt. Vienmēr mums palīdzējāt, vienmēr cīnījāties par mums un vienmēr mūs aizstāvējāt. Bieži darījāt daudz vairāk nekā mēs to būtu pelnījuši. Jūs nekad neatteicāt palīdzību, tāpēc, ja kaut kas bija noticis, nebaidījāmies vērsties pie jums. Jau piektās klases sākumā, kad uzņēmāties audzināt mūsu klasi, tapa skaidrs, ka jūs esat tāda skolotāja, kādu gribētu ikviena cita klase, bet tas gods tika tieši mums. Nav iespējams vēlēties vēl labāku skolotāju, ar kuru iet cauri pamatskolas dzīvei."

Absolventus, viņu vecākus un pedagogus šajā visiem tik nozīmīgajā dienā sveica Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors Aivars Peisenieks: "Mēs, skola un skolotāji, devām jums iespēju apgūt zināšanas, trenēt prasmes un iemaņas, nostiprināt sabiedrībā un personīgajā dzīvē nepieciešamus ieradumus un uzvedību. Katrs no jums, absolventi, paņēmāt tieši tik, cik bijāt gatavi vai gribējāt. Paldies visiem, kuri ar lepnumu un panākumiem popularizēja savu vārdu un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vārdu novada un Latvijas valsts sporta sacensībās, mācību priekšmetu un radošo izpausmju konkursos un olimpiādēs!"

Skolas direktors aicināja absolventus rast laiku un rūpīgi pārdomāt savu turpmāko izglītības un dzīves ceļa izvēli. "No tā, ko jūs izlemsit darīt tūlīt pēc pamatskolas, būs lielā mērā atkarīga jūsu dzīve – profesija, darbs vai bizness, ģimene, dzīvesvieta un dzīves apstākļi. Visus, kuri izlēmuši turpināt izglītību vidusskolā, laipni aicinām turpināt mācības mūsu, Edgara Kauliņa vidusskolā. No 1.septembra uzsākas mācības saskaņā ar jauno izglītības standartu. Varēsit izvēlēties sev piemērotāko mācību programmu vienā no trim virzieniem: valodas un vēsture, inženierzinātnes, medicīna, dabaszinības un sabiedrības veselība. Šīs programmas dos jums kvalitatīvu un labu pamatu turpmākai profesijas un nodarbošanās izvēlei. Vēlu jums turpināt izglītošanos vai darba gaitas, skaistu, izaicinājumiem un panākumiem bagātu dzīvi!"

Direktors pasniedza absolventiem apliecību par vispārējo pamatizglītību. Labākie no devītajiem ieguvuši titulu "Gada absolvents". Lai saņemtu šādu pagodinājumu, sekmju vērtējumā drīkst būt tikai 8, 9 un 10 balles. Šie audzēkņi ar panākumiem piedalījušies arī dažādās mācību olimpiādēs un konkursos.

Kā atklāj klases audzinātāja Dace Olehno, lielākā daļa no viņas klases turpinās mācības Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā. "Man tiešām liels prieks par to," atzīst skolotāja. Absolventi plāno mācīties arī profesionālajās izglītības iestādēs - Ogres tehnikumā, Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā. Marta Ranga vēlas apgūt klarnetes spēli Cēsu Mūzikas vidusskolā. Roberts Pētersons vēl nav izvēlējies mācību iestādi, kur turpinās mācības. Tiek izvērtētas vairākas iespējas – Rīgas Valsts 3.ģimnāzija, Ogres Valsts ģimnāzija un, nav izslēgts, ka tā varētu būt arī līdzšinējā skola.

"Jaunieši bieži vien izvēlas startēt dažādās prestižās Rīgas mācību iestādēs, bet nereti gadās, ka rudenī satiekamies bijušajā skolā, jo, kad tiek izvērtētas materiālās un citas iespējas, izvēle tiek izdarīta par labu sava novada skolai. Gadās, ka skolēni nespēj iedzīvoties jaunajos kolektīvos, un atgriežas, jo vēlas saglabāt tās pozitīvās izjūtas, ko sniedz Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola," piebilst A.Krompāne.

Ārpusklases darba organizatore Aija Krompāne atzīst, ka viņai ir mazliet skumji šķirties no šī gada 9.klases absolventiem, kuri veidoja spēcīgu Teātra sporta komandu. "Taču tāda ir skolas un pedagoga sūtība – katru mācību gadu sākt no jauna".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/47097