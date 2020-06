Sākušies būvdarbi uz autoceļa Lielvārde–Rozītes

No otrdienas, 16. jūnija, ir sākušies priekšdarbi dubultai virsmas apstrādei uz autoceļa Lielvārde–Rozītes (V971) Lielvārdes un Lēdmanes pagastos posmā no 2,25. km līdz 9,44. km.

Šos būvdarbus veiks SIA "Strabag" par līgumcenu 715,6 tūkstoši eiro (ar PVN), ko finansēs no valsts budžeta. Šajā ceļa posmā būs noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Būvdarbus plānots pabeigt 45 dienu laikā no darbu uzsākšanas brīža.

Jau iepriekš tika ziņots, ka gadu no gada Lielvārdes novada pašvaldība ir vērsusies dažādās institūcijās. Kopš 2017.gada pašvaldības vadība šo jautājumu ir izvirzījusi kā prioritāru un aktīvi rīkojusies, lai pievērstu atbildīgās Satiksmes ministrijas un VAS “Latvijas valsts ceļi” uzmanību, norādot uz to, ka šis ceļš savieno Lēdmanes pagastu ar novada centru - Lielvārdes pilsētu un uzsverot ceļa slikto stāvokli rudens lietavu un pavasara šķīdoņa laikā, kā arī uz ceļa putēšanu sausajās un karstajās dienās.

2018. gada maijā, Lielvārdes novadā viesojoties toreizējam Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, 12.Saeimas deputātiem Aināram Mežulim, Armandam Krauzem u.c., priekšsēdētāja Santa Ločmele iepazīstināja delegāciju gan ar veiksmīgajiem novada uzņēmumiem un iestādēm, gan norādīja uz vairāku autoceļu stāvokli, īpaši izceļot valsts vietējo autoceļu V971 Lielvārde–Rozītes, piedāvājot arī pašiem izbraukt un iepazīties ar situāciju.

2019. gadā VAS "Lavijas autoceļu uzturētājs" (LAU) Rīgas ceļu rajona direktoram Ivaram Munkenam viesojoties Lielvārdes novada pašvaldībā, priekšsēdētāja Santa Ločmele un priekšsēdētājas vietniece Vita Volonte vērsa LAU uzmanību uz to, ka ceļš, kas savieno Lēdmanes pagastu ar novada centru Lielvārdi, faktiski ir avārijas stāvoklī. Rudenī un pavasarī, šķīdoņa laikā, tas ir grūti izbraucams. Vairākkārt pašvaldība ir bijusi spiesta skolēnu autobusu novirzīt pa apkārtceļiem, arī iedzīvotāji regulāri pauž neapmierinātību par ceļa stāvokli. Šis grants ceļš ir valsts pārvaldībā un nav piedzīvojis remontdarbus kopš valsts neatkarības atgūšanas.

Pašvaldības vadītāji un iedzīvotāji ir gandarīti, ka ilgi gaidītie ceļa darbi ir uzsākušies!

Lēdmanes pagasta Tautas nama vadītāja Inese Nereta: "Beidzot ilgi lolotais sapnis ir piepildījies, sevišķi liels prieks par to, ka beigsies mašīnas laušana un putekļu mākoņi braukājot darba darīšanās no Lēdmanes uz Lielvārdi! No Lēdmanes uz Lielvārdi ar velosipēdiem braukā arī daudzi jaunieši, priecājamies, jo tagad brauciens būs daudz patīkamāks!"

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/47134