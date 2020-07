Koprades telpa "CoLabora" Lielvārdē svin gada jubileju

Pirms gada – 16.jūlijā – Lielvārdē, Ausekļa ielā 1A, durvis vēra Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (PPPB) "Zied zeme" izveidotā koprades telpa "CoLabora".

Koprades telpas (no angļu valodas "co-working") ir atvērta tipa darba telpas ar radošu atmosfēru, kurās cilvēki var strādāt pie saviem projektiem un idejām. Šo telpu galvenie mērķi ir uzņēmējdarbības jeb biznesa veicināšana, kopiena un izglītība.

Nu jau gadu šāda telpa, kurā bez maksas var strādāt un izglītoties, lai attīstītu savu biznesa ideju, pieejama arī Lielvārdē.

"Šis koncepts nav jauns. Latvijas lielākajās pilsētās – Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Cēsīs – pastāv šādas koprades telpas. Taču ārpus lielajām pilsētām, ja, neņem vērā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatorus, kāds, piemēram, ir Ogrē, reģionos šādas telpas citviet nav," atklāj PPPB "Zied zeme" projektu sagatavošanas konsultants, projektu vadītājs Māris Cīrulis. "Biznesa inkubatori strādā ar uzņēmējiem, kas ir viņu klienti. Savukārt mēs esam koprades pašā saknē. Tas nozīmē, ka te sastopas dažāda tipa cilvēki – uzņēmēji, pašnodarbinātie, radošas personas., biedrības, neformālas iedzīvotāju grupas, kas nāk, strādā, pulcējas, mācās, a"mainās ar idejām. Koprades telpa tā ir savstarpējās mācīšanās telpa, neformālās mūžizglītības pakalpojums.”

Gada laikā koprades telpā "CoLabora" notikuši daudz un dažādi pasākumi. Pie nozīmīgākajiem var minēt Projektu vadības kursus iesācējiem un Biznesa skolas nodarbības, kurā iegūtās zināšanas palīdz no idejas nonākt līdz biznesa konceptam, projektam un iespējai sākt nodarboties ar uzņēmējdarbību. Regulāri notikuši arī vienas dienas semināri, tostarp par grāmatvedības pamatiem un produktu iepakošanas tendencēm.

"Aizvadītais gads ir bijis ļoti aktīvs un veiksmīgs. Līdz martam, kad iestājās publisku pasākumu pauze, bija noslogotas visas dienas – pa dienu semināri, vakaros iedzīvotāju organizēti pasākumi – filmu skatīšanās, jogas nodarbības. Tagad atkal atsākam aktīvu darbību," stāsta PPPB "Zied zeme" valdes locekle Linda Cīrule. "Jau sākotnēji šīs telpas izveidošanas mērķis bija ne tikai veicināt un organizēt bezmaksas izglītošanās procesu, bet arī aicināt iedzīvotājus pašiem nākt kopā un darīt. Vienu brīdi "CoLabora" telpās bija foto klubiņš, tad radās ideja, ka šeit varētu nākt dāmas, kuras glezno."

"Colabora” telpas izmanto 25 rezidenti - fotogrāfi, maketētāji, programmētāji, mākslinieki. Pārsvarā tās ir pašnodarbinātas personas, bet viņu vidū ir arī uzņēmumu vadītāji un darbinieki.

"Pilnībā vēl nav izmantota iespēja, ka uzņēmums atrodas kādā citā pilsētā, bet darbinieks vai vadītājs var veikt savus pienākumus, atrodoties Lielvārdē," norāda M.Cīrulis. "Priekšrocība ir tā, ka uzņēmumam nav jārūpējas par darba vietu. "CoLabora" telpās ir nodrošināta darba vieta ar visu birojam nepieciešamo tehniku, dzeramo ūdeni, kafiju, labierīcībām. Ieguvums ir arī pašam darbiniekam – viņam nav nekur jābrauc, līdz ar to tiek ietaupīts ceļā patērētais laiks, kā rezultātā ir produktīvāks darbs."

L.Cīrule informē, ka arī mācības būs iespējams nodrošināt attālināti. Tie interesenti, kuri vēlēsies, varēs seminārus apmeklēt "CoLabora" telpās, bet citi – pieslēgties un sekot semināra gaitai attālināti.

Sveikt "CoLaboras" izveidotājus tās pastāvēšanas jubilejā bija ieradušies arī cilvēki, kas to izmanto ikdienā. Viena no viņām ir uztura trenere Inta Eizenberga, kura vada veselīga dzīvesveida klubiņu "Viegli un ar prieku!" . ""CoLabora" telpās mēs varam sanākt kopā, apmainīties pieredzē un mācīties cits no cita," saka Inta.

"CoLabora" lielākā priekšrocība ir tā, ka par telpām nav jāmaksā. Māksliniece Līva Graudumniece iekārtojusi nelielu radošo darbnīcu jeb stūrīti, kur novietota prese, ar kuru veido linogriezumus. Šeit ir pieejami arī plaukti, kur izlikt gatavos darbus. "Tas ir liels ieguvums, ka ir vieta, kur realizēt savas idejas. Mājās tas ne vienmēr iespējams, arī grafikas spiedi nav kur novietot," atklāj Līva."Patīk, ka šeit strādā arī citi radoši cilvēki, piemēram, grafiskais dizainers, audējas, ar kuriem draudzīgā atmosfērā varam apspriest dažādas idejas un apmainīties domām. Šī telpa veicina lielvārdiešu radošo attīstību."

Jubilejas viesus "CoLabora" saimnieki cienāja ar SIA "DIAMONDS FOOD GROUP" bezglutēna kūkām. Uzņēmums ir bijis ne tikai LEEDER projektu konkursa dalībnieks, bet arī šobrīd tā īpašnieki izmanto darbam "CoLabora" telpas, piedalās mācībās un arī paši dalās pieredzē ar topošajiem uzņēmējiem.

Jubilejas svinību dalībniekiem bija iespēja paust ari savus ierosinājumus turpmākajai "CoLabora" darbībai. Jebkurš apmeklētājs varēja uz tāfeles uzrakstīt nākotnes plānus – ieteikt semināru tematiku, izvēties kļūt par rezidentu.

"Tas nepieciešams tādēļ, lai mēs varētu rīkot ne tikai mūsu piedāvātos pasākumus, bet arī to, ko vēlas paši cilvēki, atbilstoši viņu interesēm. Šodien mums bija iespēja uzklausīt sabiedrības domas un viedokļus par gada laikā uzkrāto pieredzi un mūsu darba novērtējumu," saka kopienas veidotāja Krista Andersone.

Apmeklētāji vēlēja "ColaBora" arī nākamajos pastāvēšanas gados daudz iedvesmojošu viesu, kā arī ierosināja rīkot Informatīvās dienas, kur Lielvārdes novada uzņēmēji iepazīstina ar savu darbības sfēru un pakalpojumiem.

