Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā šogad 70.izlaidums

24.jūlijā vidusskolas izlaidumu svinēja 29 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12.klases absolventi, kuriem laimējies saņemt atestātu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu šajā jubilejas gadā.

Svinīgajā brīdī absolventus, viņu vecākus un pedagogus uzrunāja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors Aivars Peisenieks: "Mēs, skola, skolotāji, devām jums iespēju apgūt zināšanas, trenēt prasmes un iemaņas, nostiprināt dzīvē nepieciešamos ieradumus un uzvedību. Katrs no jums, absolventi, paņēmāt tieši tik, cik bijāt gatavi vai gribējāt. Tieši tādā veidā, kā esat iemācījušies savās ģimenēs. Paldies visiem, kuri ar lepnumu un panākumiem popularizēja savu un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vārdu novada un Latvijas valsts sporta sacensībās, mācību priekšmetu un radošo izpausmju konkursos un olimpiādēs!"

Skolas direktors īpaši atzīmēja tos absolventus, kuri ieguvuši projekta "Esi līderis!" apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas "Uzņēmējdarbības pamati" apgūšanu.

Izlaidumā absolventus sveica Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele.

"Nereti izlaidumos mēdz sacīt, ka absolventiem visas durvis ir vaļā un paveras tik daudz iespēju, bet es šodien jums gribētu teikt ko citu," savu uzrunu iesāka S.Ločmele. "Iespējas mums ir katru dienu un visu mūžu, bet ir lietas, kas mums nereti liedz to izdarīt. Un viena no tām ir bailes. Vai mēs, izjūtot bailes, kādreiz iemācītos staigāt? Bērns, mācoties spert pirmos soļu, krīt, ceļas un mēģina atkal. Nav jābaidās arī no tā, ka uzreiz kaut kas nesanāks. Tad jādara vēl un vēl, līdz izdosies. Tieši tāpat ir ar lietām, ko mēs gribam darīt, bet baidāmies, ka nesanāks. Un nekad nesanāks, ja nemēģināsim darīt. Es jums gribu novēlēt – dariet, jo tikai tad jūs zināsit, cik jūs spējat!"

Pašvaldības vadītāja izcilākajam šī gada Edgara Kauliņa vidusskolas absolventam Rūdim Mālmeisteram pasniedza Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas un finanšu ministra Jāņa Reira Pateicību par Latvijas simtgades stipendijas 500 eiro vērtībā piešķiršanu.

12.klasēs šogad bija vairāki skolēni, kuriem ir augsts gada vidējais sekmju vērtējums. Piemēram, 12.b klasei vidējā gada atzīme bija 7,71 balle. No 15 šīs klases skolēniem 7 līdz 8 katru mēnesi pretendēja uz pašvaldības stipendiju. Atkarībā no vidusskolēnu vidējā sekmju vērtējuma, tie varbūt 30,40 vai 50 eiro mēnesī.

"Gada absolventa" titulu un balvu 50 eiro apmērā izlaidumā saņēma Elizabete Jonikāne, Rūdis Mālmeisters, Laura Viļumsone un Rainers Vorza.

Absolventus sveica arī Eko skolas vadītāja, skolotāja Velta Gobiņa. 2019.gadā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai par sasniegumiem EKO skolu programmā tika piešķirts Zaļais karogs. V.Gobiņa uzsvēra, ka tas ir arī šī gada skolas absolventu nopelns. Diviem absolventiem – Eko skolas prezidentei Laurai Viļumsonei un prezidentes vietniekam Artūram Kristkalnam - Latvijas Eko skolu kustības valde izteikusi Pateicību par Eko skolu kustības popularizēšanu skolā un valstī ar atbildību un augstu pienākuma apziņu. V.Gobiņa vēlēja, lai absolventiem zaļais dzīvesveids arī turpmāk būtu tikpat tuvs un mīļš.

Abu klašu skolēni varēs lepoties vēl ar ko īpašu, jo abām divpadsmitajām bija kopīga audzinātāja – Aija Krompāne. Šajā mācību pusgadā 12.b klases audzinātāja pārņēma 12.a klasi no savas kolēģes Dailas Bružukas, kura gaidīja nākam pasaulē meitiņu. Tas ir unikāls gadījums arī Aijas Krompānes pedagoģes biogrāfijā, jo divu, pie tam izlaiduma, klašu audzināšana ir ļoti atbildīgs uzdevums, taču reizē arī dubults prieks un gandarījums.

"Abas klases ir ļoti līdzīgas. 12.a klasei mācīju krievu valodu, tāpēc mums bija viegli saprasties. Komunikabli, atsaucīgi vienkārši. Viņi mācījās no manis, savukārt es mācījos no viņiem," atklāj A.Krompāne. "Galvenais, ka nevajag viņus lauzt, bet pieņemt tādus, kādi ir, un virzīt uz pareizā ceļa."

Abu klašu absolventi audzinātājai uzticējuši gatavību pēc gadiem nomainīt tos Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotājus, kuri gatavojas doties pelnītā atpūtā.

"Mums jau ir ķīmijas, vēstures, sporta, krievu valodas skolotājs… Tā ir viņu ideja, ka no abām klasēm varētu nokomplektēt visu priekšmetu skolotājus," savu audzināmo nākotnes sapņus klāsta A.Krompāne.

