Lielvārdieši izaicina Latvijas skrējējus

31.jūlija vakarā plkst.18.00 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas stadionā tika dots starts 24 stundu skrējienam – ik pēc stundas, mainoties skrējējiem, stafetes kociņš ceļos pa apli līdz 1.augusta plkst.18.00 vakarā.

24 stundu nepārtrauktā skrējiena iniciatori ir biedrība "Visa Veida Kustība". "Ideja par šāda skriešanas festivāla rīkošanu pieder mūsu biedrības dalībniecei Kristīnei Kalniņai. Viņa bija dzirdējuši par 24 stundu skrējieniem ārzemēs, bet Latvijā kaut kas tāds notiek pirmo reizi," atklāj biedrības "Visa Veida Kustība" biedrs un viens no festivāla organizatoriem Dainis Bērziņš. "Tas ir izaicinājums visai Latvijai," piebilst biedrības "Visa Veida Kustība" biedrs un atbildīgais par sporta pasākumiem Gints Jakovļevs.

Pirmais uz starta stājās Lielvārdes novada Sporta centra direktors Ainars Puķītis, kuram bija uzticēts gods atklāt Lielvārdes un Latvijas vēsturē pirmo 24 stundu skriešanas festivālu. "Uzsākšu skrējienu, tā virzot šo kustību tālāk. Lai visiem veiksmīgas nākamās 24 stundas!" vēlēja A.Puķītis.

Kopumā piedalījās 24 skrējēji. Kā norāda G.Jakovļevs, skrējiena dalībniekus sameklēt nebija grūti, jo Lielvārdē un tās apkaimē ir daudz sportisku cilvēki. Skrējienam pieteicās aktīvisti no Lielvārdes, Kaibalas, Jumpravas un Ķeguma.

Lielvārdē arī ikdienā cieņā ir skriešana. Paralēli diennakts maratonam norisinājās arī tradicionālā biedrības "Visa Veida kustība" organizētā skrējiena "Pa Saulei" posms, kas šoreiz bija īpašs. Visi dalībnieki, neatkarīgi no noskrieto apļu daudzuma, saņēma savā kontā 10 apļus, kas summēsies pie kopējā rezultāta sezonas beigās. Šajā sezonā skrējienā "Pa Saulei" piedalījušies jau 85 dalībnieki, vidēji ik reizi tie ir 60 skrējēji.

Kamēr citi skrēja, pārējie dalībnieki un atbalstītāji varēja uzspēlēt pludmales volejbolu, ielu basketbolu, izmēģināt disku golfu, bet dienas izskaņā noskatīties brīvdabas kino "Kriminālās ekselences fonds".

Arī nākamajā dienā plānotas dažādas aktivitātes - rīta rosme, iespēja piedalīties airēšanas sacensībās uz trenažiera "Concept 2" 500 metri uz ātrumu vīru un dāmu konkurencē, sacensības "Akmens, šķēres, papīrīts". Īpašas izklaides paredzētas bērniem – "Līkloču skrējiens", "Orientēšanās" un "Lecamauklas izaicinājums".

"Cenšamies, lai viss būtu iespējami augstā līmenī. Protams, atstājot vietu, kur augt, jo vēlamies šo skriešanas festivālu pārvērst par tradīciju," norāda D.Bērziņš.

Festivāla dalībnieki pēc stundu ilgā skrējiena saņēma balvas – T kreklu ar biedrības "Visa Veida Kustība" logo un dāvanas no sponsoriem SIA "Māris & Co" un "Lūšu drava". "Galvenais šajā pasākumā ir skriešanas prieks!" uzsver G.Jakovļevs.

Savukārt kāds no skatītājiem un līdzjutējiem dosies mājās ar jaunu velosipēdu. Aizpildot anketu, pēc tam ievietojot Facebook vai Instagram foto no pasākuma, kas apliecinātu, ka minētā persona te ir bijusi, varēs piedalīties izlozē un kļūt par ekskluzīva velosipēda īpašnieku. Velosipēds ir samontēts no ziedotām detaļām, kuras Dainis Bērziņš salicis kopā un piedevām padarījis šo braucamrīku atpazīstamu.

