Aicina uz kinobaudīšanu "Kino augustā Jumpravā"

7. augustā plkst. 22.00 pie Jumpravas pamatskolas

"Dāvana vientuļai sievietei" (1973)

Režisors - Ēriks Lācis

Lomās: Vija Artmane, Leons Krivāns, Egons Maisaks, Helēna Romanova, Harijs Liepiņš, Eduards Pāvuls, Velta Skurstene, Gunārs Placēns, Artūrs Dimiters u.c.

Autozagļu banda uzzina, ka lauku mājas saimniecei Kņopienei brālis uzdāvinājis volgu. Ādolfs un Spuļģis maskējas par veterinārārstiem un mēģina mašīnu nozagt, bet večiņa izrādās tīri sprigana un tik viegli neļaujas piekrāpties. Vētrainie piedzīvojumi beidzas somu pirtī, kur atklājas, ka Kņopiene patiesībā ir pārģērbta milicijas leitnante Gita un tā bijusi rūpīgi izplānota zagļu ķeršanas operācija.

14. augustā plkst. 22.00 pie Jumpravas pamatskolas

Īsa pamācība mīlēšanā (1982)

Režisors - Imants Krenbergs

Lomās: Rolands Zagorskis, Esmeralda Ermale, Eduards Pāvuls, Uldis Pūcītis, Maija Eglīte, Diāna Zande, Anda Zaice, Lilita Ozoliņa, Ērika Ferda, Laimdota Šurkusa, Aivars Siliņš, E. Treimane, Gunārs Placēns, Artūrs Bluks, Aleksandrs Rumjancevs, Osvalds Bērziņš, Helēna Romanova, Antra Liedskalniņa, Svetlana Bless, Ilga Vītola, Aija Baumane, Artūrs Ēķis, Uldis Vazdiks, Alfrēds Sausne, Ļaļa Čornaja

Filma pēc Rūdolfa Blaumaņa stāstu motīviem. 19. gadsimta beigas Latvijā. Viļņu Jānim pienācis laiks precēties, bet kā lai noskaidro, kura būs vislabākā sieva? Jānis nolemj izlikties, ka baznīcas zvana skaņas viņu padarījušas kurlu, un apbraukā apkārtnes meitas, visās mājās dzirdēdams to, kas preciniekam nemaz nebūtu jādzird. Tikai kalēja māsa Ilze uztraucas par to, kā nabaga slimnieku varētu atkal darīt veselu.

21. augustā plkst. 22.00 pie Jumpravas pamatskolas

Ezera sonāte (1976)

Režisori – Gunārs Cilinskis un Varis Brasla

Lomās: Astrīda Kairiša, Gunārs Cilinskis, Lilita Ozoliņa, Ģirts Jakovļevs, Lidija Freimane, Egīls Veseris, Ineta Apoga u.c.

Filmas pamatā - Regīnas Ezeras scenārijs pēc viņas pašas romāna "Aka" motīviem. Kinolente, kas ar tik poētisku nosaukumu itin kā aicina meklēt tuvību ar dabas harmoniju, patiesībā ir sarežģīta, dziļu jūtu, pat nevaldāmu kaislību pārpilna psiholoģiska drāma. Pilsētnieks Rūdolfs atvaļinājuma laiku grib pavadīt lauku klusumā un mierā, pie ezera… Tur viņš satiek skolotāju Lauru - divu bērnu māti, kuras vīrs ir cietumā. Rūdolfs nepaliek vienaldzīgs, arī Laura atsaucas viņa jūtām. Laurai sākas dziļš iekšējs konflikts - viņa nespēj atteikties no jaunā jūtu sabangojuma, nespēj nedomāt par Rūdolfu, bet saprot arī, ka nedrīkst nodot savu vīru Riču, kas cietumā izcieš sodu par satiksmes negadījumu. Rūdolfā iemīlas arī Vija – Lauras vīra māsa, kas savas jūtas necenšas slēpt un izaicinoši cīnās par rīdzinieka uzmanību. Savs sūrs dzīvesstāsts ir arī Lauras vīra mātei Alvīnai.

Klasiska melodrāma, kuras panākumus savulaik nodrošināja perfekts režisoru-debitantu tandēms – populārais aktieris Gunārs Cilinskis un filmu ražošanas profesionālis Varis Brasla. Filma no Latvijas kinoklasikas zelta fonda meklē atbildi uz visos laikos aktuālu jautājumu – drīkst vai nedrīkst ļauties aizliegtai mīlai? –, turklāt ar šādu intīmu tematiku drosmīgi atšķīrās no sava laika padomju kino meinstrīma – sociālistiskās jauncelsmes un ražošanas problēmu tematikai veltītām filmām.

28. augustā plkst. 22.00 pie Jumpravas pamatskolas

Vajadzīga soliste (1984)

Režisors – Genādijs Zemels

Lomās: Lelde Vikmane, Jurijs Morozs, Helmuts Kalniņš, Varis Vētra, Jānis Jarāns, Andris Lielais, Jānis Paukštello, Mirdza Martinsone, Nils Šenvalds, Sabīne Ērgle, Ella Oša, Leons Zviedris, Diāna Zande, Andris Bērziņš, Anita Grūbe, Zigmars Liepiņš, Nikolajs (Niks) Ērglis, Anda Zaice, Arnis Māris Kursītis, Sandra Žeivate, T. Surgofts, I. Griķis, E. Kupče, D. Vitmane

Izpildītājmākslinieki: Kaspars Dimiters, Mirdza Zīvere

Uz estrādes dziesmu festivālu - konkursu Valkā ieradušies vokāli instrumentālie ansambļi no visām Baltijas republikām. Nav paveicies Valgas kolektīvam "Maska": ceļā viņu mašīnu apturējusi autoinspekcija. To uzzinājis, ansambļa "Valkas bebri" vadītājs nolemj draugiem palīdzēt. Kamēr skan mūzika un uz skatuves uzstājas konkursa dalībnieki, Jankam izdodas, pārvarot dažādas likstas, sapulcēt savu izklīdušo ansambli. Trūkst vienīgi solistes, bet vai tad palīdzība draugiem nav bijis pietiekams iemesls, lai Evija aizmirstu viņu abu muļķīgo šķiršanos. It īpaši tādēļ, ka viņi mīl ne tikai mūziku, bet, protams, arī viens otru. J.Morozu iedziedājis Kaspars Dimiters, Leldi Vikmani iedziedājusi Mirdza Zīvere. Filmā piedalās vokāli instrumentālie ansambļi "Opus,""Dālderi", estrādes deju ansamblis "Ritms," diskoklubi "Mobile," "Diskoklubs-7."

Atrodoties pasākumā, lūdzam ievērot visus aktuālos drošības un distancēšanās noteikumus!

Pasākumā var tikt fotografēts un/vai filmēts un iegūtais materiāls var tikt izmatots publicitātes nolūkos.

Pasākums tiek īstenots projekta Nr.19-04-AL02-A019.2202-000009 "Brīvdabas kino Lielvārdes novadā" ietvaros

