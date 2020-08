Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā Latvijas dabas skaistuma apdziedātāja mākslinieka Valda Kaprāļa izstāde

Trešdien, 5.augustā, Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā gleznotāja Valda Kaprāļa izstādes atklāšanā piedalījās pats autors, Lielvārdes novada domes vadība, viesi un mākslas cienītāji no Rīgas, Ulbrokas, Ikšķiles, Ogres, Lēdmanes un citām Latvijas vietām.

Izstādes noskaņās klātesošos ievadīja Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja vadītāja Anita Streile un galvenā speciāliste Irēna Arāja, izjusti nolasot Antona Bārdas Latvijai veltīto dzejoli "Es brīnos", kurš izskan ar vārdiem: "Vai zemi šo nemīlēt drīksti?" "Atbildi uz dzejnieka jautājumu vispirms mēs varam rast katrs pats sevī, bet šodien uz šo jautājumu atbilde ir šajā burvīgajā gleznu izstādē, kuras autors ir Valdis Kaprālis," sacīja A.Streile.

Visus izstādē redzamos darbus vieno mākslinieka moto:"Pasaulē viss mainās. Nemainās vienīgi cieņa un mīlestība pret savu zemi – Latviju".

Kā norādīja izstādes kurators, Juris Saratovs, Valda Kaprāļa gleznu izstādi bija plānots atklāt jūnijā, bet sakarā ar Covid-19 pandēmiju tas varēja notikt tikai pāris mēnešus vēlāk.

"Ja mēs runājam par gleznām, tad tā ir tikai maza daļiņa no tā visa, ko Valdis Kaprālis savā mūžā jau ir paspējis uzgleznot. Būtu nepieciešama ļoti ietilpīga izstāžu zāle, lai varētu izlikt visus mākslinieka darbus. Valdis Kaprālis dzimis Sibīrijā, kur bija izsūtīta viņa ģimene, bet lielāko mūža daļu pavadījis Cesvainē – tur arī sācis gleznot un iemūžinājis šī novada skaisto dabu. Šodien mums ir gods un prieks būt kopā ar mākslinieku, skatīties gleznas un aprunāties. Gleznas ir kā logs, kurā mēs ieskatāmies un vērojam šīs skaistās ainavas," teica J.Saratovs.

Mākslinieku sveikt bija ieradusies Lielvārdes novada domes vadība – priekšsēdētāja Santa Ločmele un priekšsēdētājas vietniece Vita Volonte.

Jāatgādina, ka Valdis Kaprālis teju piecpadsmit gadu bija Cesvaines novada domes priekšsēdētājs.

"Mākslinieks tagad dzīvo Ikšķilē, kas ir mūsu kaimiņu novads. Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā novadi cenšas izcelties salīdzinājumā ar citiem. Viens novads saka, ka ir bagātākais, cits lepojas ar dabas reljefu vai tradīcijām. Es gribētu teikt, ka Lielvārde ir skaistākais un arī viesmīlīgākais novads. Mēs ļoti labprāt uzņemam pie sevis māksliniekus no kaimiņu novadiem, bet vēl mēs protam dalīties gan ar prieku, gan ar panākumiem, gan ar to, kas mūsu novadā ir vērtība," izstādes atklāšanā sacīja S.Ločmele. "Šodien mēs vēlamies pasniegt mazas piemiņas dāvaniņas no mūsu novada – vērtības, ar kurām lepojamies."

Domes priekšsēdētāja dāvināja māksliniekam eposa "Lāčplēsis" izdevumu, par kura nākšanu klajā gādājis Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, bet ilustrācijas zīmējis Lielvārdes mākslinieks Agris Liepiņš. Starp citu, par ilustrāciju prototipiem izvēlēti Lielvārdes novada cilvēki. Otra lielākā novada vērtība ir Lielvārdes josta, kuras fragments ar spēka zīmi būs arī Valda Kaprāļa īpašumā. "Lai pietiek spēka, izturības, veiksmes, spējas saredzēt vienmēr skaisto un iedvesmojošo jaunām gleznām," vēlēja S.Ločmele.

Lielvārdes novads prezentācijas materiālu klāstu papildinājis ar personalizētajām konfektēm, kuru iesaiņojums izrotāts ar Lielvārdes novada logo un saukli "Spēks viedumā!" Sauklis "Spēks viedumā!" apzīmē Daugavas vareno plūdumu un krastos dzīvojošās tautas viedumu – tas iedvesmo lieliem darbiem. Izstādes apmeklētāji bija pirmie, kuri varēja nobaudīt šo kārumu. Konfekte rosina arī radoši izpausties. Tās ietinamā papīrīša iekšpusē uzdrukātajai populārai tautasdziesmai iztrūkst viena rindiņa, ko katrs var papildināt pats, atsaucot atmiņā oriģinālo tekstu vai izdomājot no jauna.

Sveicieniem pievienojās domes priekšsēdētājas vietniece Vita Volonte, sakot paldies māksliniekam, kura sirds, dvēsele un mīlestība un ota pieder Latvijai un tās dabai, par skaistumu, ko viņš uzliek uz audekla un dalās tajā ar citiem.

"Daba nepārtraukti mainās, tāpēc šodien man gribas apgalvot, ka jūsu darbi nākamajām paaudzēm būs kā vēstures liecība. Kas to lai zina, kā pēc kāda laika izskatīsies Daugava, tās krasti. Tad kāds teiks, 20.gadsimtā mākslinieks Valdis Kaprālis Daugavu ir atainojis šādi. Es ļoti ceru, ka tas siltums, mīļums, kas nāk no jūsu gleznām, paliks arī skatītāju sirdīs," pauda V.Volonte.

Valdis Kaprālis atklāja, ka to, ko viņš sajūt dabā, mēģina uzlikt uz audekla. "Es ielieku gleznā savas sajūtas, un gribu, lai arī tie, kas nāk un skatās manas gleznas, arī uztver šīs sajūtas, lai cilvēkiem ir par ko padomāt," uzskata mākslinieks.

Par Valda Kaprāļa dabas ainavām skatītāji sajūsminājušies Rīgā, Ikšķilē, Ogrē, Madonā, Cesvainē, Gulbenē, Alūksnē, Cēsīs un citās Latvijas pilsētās, kā arī Francijā un Vācijā, bet pirmo reizi mākslinieka gleznas klātienē var aplūkot Lielvārdē.

Kā portālam "OgreNet.lv" atklāja mākslinieks, viņš ir ļoti gandarīts, ka izstāde sarīkota Lielvārdē: "Lielvārde – tas ir Andreja Pumpura eposs "Lāčplēsis", senatnīgums un pamatīgums, kas saglabājies tautas atmiņā līdz pat mūsdienām. Lāčplēsis un Pumpurs ir latviešu mentalitātes pamats, uz kā balstās mūsu šodienas latvietība. Kad dzirdam sakām "Lielvārde", viss ir skaidrs. Esmu arī gleznojis Daugavu pie Dzelmēm. Visas gleznas, kas ir tapušas Lielvārdes novadā, līdz izstādei nemaz nav nokļuvušas."

Valda Kaprāļa gleznu izstāde Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā būs aplūkojama līdz 13.septembrim.

