Aicina uz instrumentālā ansambļa "Neaizmirstulītes" koncertu IN THE MOOD

28. augustā plkst. 20.30 Jumpravas pamatskolas sporta laukumā vokāli instrumentālais ansamblis "Neaizmirstulītes" aicina uz koncertu IN THE MOOD!

IN THE MOOD nav tikai koncertprogramma, tā ir sajūtu buķete, ambience – enerģiskie deju virpuļi, bikli smaidi un kautrīgi acu skatieni. In the Mood nozīmē just kaisli, būt sajūsmā par to, ko dari.

Vokālā daudzbalsība close harmony jeb šaura salikuma dziedājums ir izpildījuma veids, kurš īpaši aizrauj “Neaizmirstulītes”. Koncertā dzirdēsiet dziesmas no 40. līdz 60. gadu pasaules kulta vokālā ansambļa The Chordettes, kuras iemantoja pasaules slavu ar dziesmām Mr.Sandman, Lollipop, The Andrew sisters, The Ronettes, The Platters, kā arī latviešu komponistu Ringolda Ores, Ģederta Ramana, Elgas Īgenbergas, Lolitas Vambutes, Raimonda Paula un citu komponistu šeit pat Latvijā radītas melodijas.

Esi ar mums uz šī pozitīvā noskaņojuma viļņa!

IEEJA koncertā BEZ MAKSAS.

Atrodoties pasākumā, lūdzam ievērot visus aktuālos drošības un distancēšanās noteikumus!

Pasākumā var tikt fotografēts un/vai filmēts un iegūtais materiāls var tikt izmantots publicitātes nolūkos.

