Lielvārdē tiekas laika vērotāji no visas Latvijas

Sestdien Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs uzņēma ciemiņus, kuru hobijs ir vērot laiku un informēt par to Latvijas Radio klausītājus.

Katru dienu Latvijas Radio II programmā plkst.14.44 klausītāji no dažādiem Latvijas novadiem zvana uz studiju un stāsta par laikapstākļiem konkrētās vietās.

Ēterā dzirdam Ilgu no Bauskas, Emīliju no Sedas, Zintu no Rojas, Zigrīdu no Grobiņas, Ritvaru no Jāņukalna…. Laika vērotāju pulciņam pievienojusies arī lielvārdiešu Kiršteinu ģimene.

Haralds Kiršteins atklāj, ka jau no raidījuma pirmsākumiem par laika vērojumiem klāstījusi viņa kundze Anita, bet pats tā nopietni iesaistījies tikai pēdējos piecos gadus.

"Gadās arī tā, ka Anita tajā brīdī ir izgājusi, tad es ziņoju visai Latvijai, kāds tobrīd Lielvārdē ir laiks – temperatūra, vēja virziens, mākoņu daudzums," saka Haralds. "Pašam interesanti par savu pilsētu pastāstīt un uzzināt arī par citiem novadiem."

Viktors Podziņš uz salidojumu ieradies no Stāmerienes, kas atrodas Gulbenes novadā. Laika vērotāju kustībā darbojas jau ilgstoši. "Ja es kādu laiku nepiezvanu, man jau daudzi zvana un apjautājas, vai nav kas noticis," atklāj Viktors.

Salidojumā piedalījās arī laika vērotāju draugi un atbalstītāji, kuri ar interesi seko līdzi savu radinieku un paziņu hobijam. Ogrēniete Gunta Ozoliņa-Grāvele un ķegumiete Ināra Reinberga-Velde pieļauj, ka nākotnē arī pašas kādreiz varētu pievienoties laika vērotāju pulciņam.

Entuziasti, kuri ik dienu zvana uz Latvijas Radio, ja vien izdodas sazvanīt, jo gribētāju ir daudz, paguvuši savā starpā sadraudzēties. Laika gaitā visi kļuvuši par labiem draugiem, sazvanās un jau teju divdesmit gadu garumā rīko kopīgas tikšanās. Salidojumu laikā svin arī savu domubiedru jubilejas. Tā pirms sešiem gadiem Lielvārdē atzīmēta arī Anitas Kiršteinas 60 gadu jubileja.

Pirmais salidojums Lielvārdē notika Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālajā dienas aprūpes centrā, bet šajā reizē laika vērotājus uzņēma allaž viesmīlīgais Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs.

Vairums ciemiņu bija ieradušies no tālām Latvijas vietām. Daži no viņiem Lielvārdē bija pirmo reizi, tāpēc ar interesi klausījās Anitas Streiles stāstījumā par Lielvārdes vēsturi un aktīvi piedalījās Andreja Pumpura dzīves stāsta un eposa "Lāčplēsis" izspēlē, iejūtoties autora un eposa varoņu lomās. Salidojuma dalībniekiem bija iespēja apskatīt mākslinieka Valda Kaprāļa gleznotās brīnišķīgās ainavas, kurās attēlota arī Daugava Lielvārdes novadā.

Pēc tam salidojuma dalībnieki nofotografējās pie dižakmens “Lāčplēša gulta”, devās pastaigā pa Lielvārdes parku, aplūkoja Skulptūru dārzu, kurā izvietoti kokā darināti 16 tēli no A.Pumpura eposa "Lāčplēsis", tostarp Lāčplēsis, Laimdota, Lielvārds, Spīdala, Koknesis, Tumšais bruņinieks, Kangars, kā arī 800 gadus vecās, savulaik Livonijas ordenim piederošās, Lielvārdes bruņinieku pils drupas.

