Lielvārdes novada Jauniešu dienas viesi – influencere Sindija Bokāne, basketbolists Uvis Helmanis, grupa "Carnival Youth"

Ar vērienu nosvinēta "Lielvārdes novada Jauniešu 2020", kas šoreiz bija iecerēta atšķirīgi nekā iepriekšējos piecos gados.

"Citkārt Jauniešu diena norisinājās visas dienas garumā – tajā piedalījās arī ģimenes ar bērniem, bet šoreiz nolēmām orientēties tikai uz jauniešiem un viņiem interesējošām aktivitātēm, koncentrējot tās pēcpusdienā un vakarā," atklāj Lielvārdes novada Jauniešu domes aktīviste Lāsma Ločmele. "Esam noorganizējuši meistarklases Instagram satura veidošanā un basketbolā. Arī izklaidējošā vakara programma ir atšķirīga. Ja iepriekš Jauniešu dienā muzicēja viens viesis, tad šoreiz to ir vairāki. Mūsu novadnieks hip-hop mākslinieks Jānis Zeļgis, jo popularizējam savējos, kā arī visā Latvijā jauniešu iecienītā grupa "Carnival Youth"."

Vadoties pēc interesēm, jaunieši varēja izvēlēties – doties uz influenceres Sindijas Bokānes vai populārā basketbolista un trenera Uvja Helmaņa meistarklasi.

Sindija pastāstīja par savu karjeru no komunikācijas zinātņu studentes līdz veiksmīgai influencerei, uzņēmējai un, kā jaunieši uzzināja meistarklases gaitā, arī Rīgas domes deputāta kandidātei. Sindija sarakstā bija iekļauta no Zaļo un zemnieku savienības saraksta. To visu viņa sasniedza sekojot savam hobijam – satura veidošanai sociālajos tīklos. Sindija dalījās arī savos profesionālajos noslēpumos un iesaistīja jauniešus praktiskajās nodarbībās.

Savukārt Uvis Helmanis vadīja basketbola tālmetienu meistarklasi. Lielvārdes jaunieši ar aizrautību un entuziasmu ieklausījās pieredzējušā basketbolista padomos un cītīgi pildīja visus vingrinājumus. Uvis Helmanis portālam "OgreNet.lv" atzina, ka arī viņam pašam sagādā gandarījumu vadīt meistarklases jauniešiem, jo, kā liecina pieredze, jaunieši vēlas nodarboties ar sportu un ļoti gaida, lai viņiem kāds kaut ko parāda un iemāca, kā izdarīt labāk.

"Šādi āra treniņi, īpaši Covid-19 pandēmijas ierobežojumu laikā, ir ļoti vajadzīgi. Esmu ļoti pozitīvi noskaņots pēc sadarbības ar Lielvārdes jauniešiem – viņi ir atsaucīgi un vēlas sportot. Tas bija ļoti labs pasākums," sacīja U.Helmanis.

Jaunieši varēja doties arī uz CHILL zonu, kur bija iespēja nodoties spēlēm prātam, veiklībai, izklaidei, kā arī komandu spēlei "Zelta keda 2020".

