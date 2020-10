Skolotāju dienā godina Lielvārdes novada skolotājus – "Digitālos ģēnijus"

Šogad, 2. oktobrī, kā katru gadu svinīgā gaisotnē tika atzīmēta Starptautiskā skolotāju diena, kurā ar īpašu mīlestību tika sveikti un godināti tie skolotāji, kurus izvirzījuši viņu kolēģi par īpašu un nesavtīgu devumu savā profesionālajā lauciņā, bet šogad jo īpaši tie, kuri parādījuši izcilību virtuālās pasaules pārzināšanā.

Spītējot rudenīgajam laikam, svinības tika sarīkotas Lielvārdes novada Mūzikas un Mākslas skolas dārzā, kas, ieskauts lampiņu virtenēs un sildīts ar āra uguns laternām virmoja omulīgi draudzīgās noskaņās un labvēlības pilnos skatienos.

Pacilāto noskaņu gaišāku vērta dziesminieks Varis Vētra, kurš ne tikai sniedza muzikālu baudījumu, bet arī ar savu personību radīja saliedētības pilnu atmosfēru, kurā arī kautrīgākais labprāt pievienojās dziesmā līdzi sanošajam kolēģu pulkam, bet vakara noslēgumā, kad pret tumšajām debesīm vēsajā gaisā iezīmējās dziedātāju elpa, lustīgākie labprāt ļāvās vienkāršām rotaļām.

Skolotāju dienu rīkoja Lielvārdes novada pašvaldības izglītības nodaļas darbinieki, tās svinīgajā daļā sveicot visus skolotājus un izsakot pateicību par ieguldīto darbu. Klātesošos sveica arī Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele sakot, ka starp skolotājiem nav sliktu pedagogu, ir tikai labi un vēl labāki, jo pedagoga darbs nav īstenojams bez sirds degsmes, siltuma un patiesa aicinājuma.

Aicinot saņemt pateicības rakstus Izglītības nodaļas vadītāja Inga Škapare teic: "Viens no pagājušā mācību gada lielākajiem izaicinājumiem izglītības iestādēm bija ļoti īsā laikā, precīzāk vienas nedēļas laikā, mainīt mācību pieeju. Bija jāpārorientējas, lai veiktu ierasto darbu ne vairs klasē, bet virtuālajā vidē. Vairumam skolotāju nav viegli šie virtuālie izaicinājumi, tādēļ šogad vēlamies celt godā tos, kas visveiksmīgāk tika ar to galā. Tos skolotājus, kuri sniedza palīdzību savam kolēģim, dalījās ar savām idejām, materiāliem, prezentācijām, darba lapām, jauniem piegājieniem, iedvesmojot un iedrošinot pārējos kolēģus." Šos "digitālos ģēnijus" izvirzīja paši kolēģi no sava vidus. Ir brīnišķīgi dzirdēt savu kolēģu atzinīgos vārdus, te daži spilgtākie raksturojumi:

Aivars Peisenieks

Ikviens no mums jebkurā diennakts stundā varēja lūgt direktora palīdzību darbam attālināti un to saņēma. Direktors ir vadījis daudzas nodarbības skolas pedagogiem un mudinājis ikvienu pilnveidot savas digitālās prasmes. Visās digitālajās darbībās Aivars Peisenieks ir bijis iedvesmotājs, padomdevējs un neatlaidīgs Skolotājs.

Benita Lisovska

Direktore prasmīgi strādā komandā, spēj ātri reaģēt nestandarta situācijās un paaugstinātas bīstamības apstākļos. Ir komunikabla, lojāla pret visiem skolas darbiniekiem. Skolas kolektīvs Benitu dēvē par sirds cilvēku. Benitai piemīt augsta atbildības sajūta, 99,9 % pārzina izglītības jomas reglamentējošos dokumentus, prot plānot, organizēt skolas darbu, motivējot pedagogus pilnveidot savu meistarību, skolēnus – labi mācīties un būt skolas patriotiem, tehniskajam personālam atbildīgi veikt savus darba pienākumus.

Diāna Grāviņa

Mūsu "Digitālā Pele" vārda tiešajā nozīmē ir mūsu, draugs, sirdsmāsa, direktores vietniece Diāna. Viņas apbrīnojamā meistarība visādās datorprogrammatūrās ir neizmērāma. Diāna ir cilvēks ar apbrīnojamām darba spējām. Viņas neatlaidību, ieinteresētību jebkurā jomā, vēlētos mantot ik katrs mūsu kolektīvā. Tāpēc liekas, ka mēs viņu varētu dēvēt nevis par mācību pārzini, bet pieņemt jaunu amata nosaukumu "vispārzine".

Ilona Ozola

Skolotāja Ilona sava mācību priekšmeta apmācībā ir personība, kuras profesionalitāti skolēni novērtē un ciena. Attālinātā mācīšanās perioda laikā skolotāju varēja tikai apbrīnot un atbalstīt par apzinīgu un mērķtiecīgu savstarpējo sadarbību. Skolotāju Ilonu varētu raksturot šāda atziņa: "Bez personiskām pūlēm, pieredzes, pārdzīvojuma, gribas nevar iemantot ne sirdsapziņu, ne cieņu, ne labestību. Šī morālā bagātība katram pašam jāapgūst."

Inese Kristapure

Tie klusie ūdeņi ir tie dziļākie. Klusa, mierīga, it kā nemanāma, bet ar milzīgām darba spējām: spēj šķiet no nekā uzburt jaukas dāvaniņas, pārsteigumus un dekorus. Tāda ir mūsu metodiķe Inese. Inese ir tas cilvēks, pie kura ejam pēc padoma, ja kaut ko nemākam, jo viņas miers un pacietība ir apbrīnojami. Viņa nenogurstoši mūs apmāca dažādās datora gudrībās.

Jolanta Prikule

Jolanta ir atsaucīga, pozitīva, radoša, aktīva, izdomas bagāta un atraktīva! Tuvākās kolēģes par Jolantu saka: "Audzinātāja savu darbu veic ar lielu atbildības sajūtu un mīlestību. Viņa kā kolēģe nekad neatsaka savu padomu un palīdzību, labprāt padalās savās idejās un iecerēs. Ļoti labs kontakts ar grupas bērniem un viņu vecākiem!" Jolantas kolēģu novēlējums: "Lai būtu vairāk tādu sirds cilvēku, kas nāk uz darbu ar prieku un vienmēr ir pozitīva, tad pasaule kļūtu labāka!"

Laura Ražinska

Pedagoģiskajā darbā Laura Ražinska ir ļoti atbildīga, centīga, mērķtiecīga kā klases audzinātāja un iejūtīga, sirsnīga, izpalīdzīga kā kolēģe, kurai visvairāk rūp pozitīvas, uz sadarbību un izaugsmi vērstas attiecības. Laura vienmēr palīdz ne tikai ar savām digitālo rīku izmantošanas zināšanām, bet arī iedrošina ikvienu nebaidīties mācīties, pielietot jaunās zināšanas. Un, kad digitālo darbu ir par daudz, Laura iedvesmo savus skolēnus un kolēģus sportam un veselīgam dzīvesveidam, daudzpusīgai personīgai izaugsmei.

Marina Kravčenko

Ar saviem pienākumiem un uzdevumiem, lai cik sarežģīti tie būtu, mūsu Marina allaž tiek galā ar smaidu, prieku, un neizmērojamu optimismu. Ja mums būtu jāievēlē vissaprotošāko, atbalstošāko un uzmundrinošāko skolotāju mūsu skolā, tad šis tituls neapšaubāmi pienāktos skolotājai Marinai Kravčenko. Līdzās visaugstākajam profesionālismam savā koncertmeistares darbā Marinai piemīt brīnišķīgas cilvēciskās īpašības – labestība, empātija, optimisms un sirdssiltums. Skolotāja un koncertmeistare Marina Kravčenko ir mūsu skolas lepnums.

Māris Roga

Māra ikdienas darba moto ir: "Neapstājies pie sasniegtā!", ko arī cenšas darīt. Mūsu Māris ir mērķtiecīgs, prasīgs, gudrs, izpalīdzīgs, taktisks, ļoti atbildīgs, neparedzētās situācijās spēj saglabāt nesatricināmu fiziski matemātisku mieru. Viņš ir kolēģu lielais iedvesmotājs jauniem, interesantiem darbiem. Māris ir kā lepns ozols, kas pārliecināti stāv citu spēcīgo koku rindā ar savu mieru, vienkāršību un stabilitāti. Ar savu pašaizliedzīgo darbību ir labs piemērs skolēniem, kuriem tiek mācīts mīlēt savu skolu, zemi, ģimeni.

Sagatavoja Informācijas līdzekļu redaktore Anita Saka

