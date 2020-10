Pie Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas atkal plīvo Zaļais Eko skolas karogs

Esam gandarīti par pagājušā mācību gada pozitīvo novērtējumu Eko skolu kustībā. Bija nedaudz skumji, ka beidzot mācību gadu, līdz ar gada atskaites iesniegšanu, karogu vajadzēja nolaist. Pēc stingrajiem noteikumiem, gods karogu atkal uzvilkt mastā ir tikai pēc paveiktā izvērtējuma, kuru dod starptautiskā, ļoti prasīgā un vides jautājumos kompetentā žūrija.

Eko skolu darbu vērtē pēc paveiktā, vispirms jau Gada tēmā. Mūsu gada tēma ENERĢIJA. Pie tās bija jāstrādā visu gadu. Mācību stundās, ārpusstundu nodarbībās skolēni iedziļinājās šajā tēmā kā no praktiskā tā arī no drošības viedokļa. Veidoja prezentācijas, kuras īpaši labas bija sk. Jolantas Zarānes klasei. Arī tad, kad bija liegta iespēja klātienes mācībām, mājās skolēni analizēja patērēto elektrību, domāja, kur un kā varēja to ietaupīt. Paralēli gada tēmai darbojamies arī citos virzienos. Tie Eko skolām ir transports, skolas vide un apkārtne, mežs, atkritumi, ūdens, vide un veselība un vēl citi virzieni. Mācību gada sākumā jākonstatē kādi uzlabojumi nepieciešami jaunajā darba gadā, salīdzinot ar iepriekšējo. Pie tā arī strādā. Arī mācību ekskursijās tika pievērsta uzmanība enerģijas patēriņam. Joprojām ir aktuāla atkritumu tēma. Klašu pasākumos skolēni mācījās iztikt bez plastmasu iepakojumiem. Tā, gada laikā, darbojoties visās šajās jomās, paveicām visu plānoto. Par veiktajiem darbiem bija nepieciešams dokumentāls apliecinājums. Darba apjoms liels. To paveikt var tikai un vienīgi sadarbojoties klašu audzinātājām, mācību priekšmetu skolotājiem, visam skolas personālam, arī tiem daudzajiem atbalstītājiem ārpus skolas. Tā saliekot kopā visus, pat mazākos darbus, varējām sasniegt tik labu rezultātu.

22.septembris - rezultātu izziņošana. Eko padome, direktors, skolotāji vērojam tiešsaistē svinīgo pasākumu. Kā pirmais runā valsts prezidents Egils Levits. Savā uzrunā viņš augsti novērtēja Eko skolu darbu, izsakot pateicību ikvienam, kurš piedalās šajā kustībā. Atzinīgi skolu darbu vērtēja Vides ministrs Juris Pūce un citas augsta ranga amatpersonas.

Ar satraukumu meklējam savas skolas nosaukumu apbalvoto skolu sarakstā. Ir! Applausi! Esam gandarīti! Pēc pasākuma dodamies atkal uzvilkt karogu mastā! Ir sācies jaunais Eko skolu darba gads! Sirsnīgs paldies par ieguldīto darbu visiem! Sasniegtais ir tikai un vienīgi mūsu visu kopīgi padarītais darbs, - skolēnu, skolotāju, vecāku un daudzu pilsētas iedzīvotāju līdzdarbošanās. Jaunā Eko skolas gada tēma - ŪDENS. Ļoti aktuāla ikvienam no mums. Darbosimies kopā!

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Eko skolas darba koordinatore Velta Gobiņa

