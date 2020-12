Jumpravas pasta nodaļa pēc remonta atsāks darbu iepriekšējās telpās

Pēc veiksmīgas remontdarbu realizācijas sadarbībā ar Jumpravas pagasta pārvaldi Lielvārdes novada Jumpravas pasta nodaļa no pagaidu telpām Ceriņu ielā 2a pārcelsies atpakaļ uz savu iepriekšējo atrašanās vietu Daugavas iela 6 un atsāks tajā pasta pakalpojumu sniegšanu no 2021.gada 19.janvāra.

Izremontētās telpas ir komfortablas, nodrošinot ērtu pieejamību klientiem ar kustību traucējumiem un jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem. Nodaļas darbalaiks paliek nemainīgs, taču, lai sekmīgi nodrošinātu telpu maiņu un nepieciešamos pārcelšanās darbus,18. un 19.janvārī plānotas darbalaika izmaiņas.

Uzlabojot klientu un darbinieku ērtības, Jumpravas pasta nodaļa pēc remonta, kas īstenots kopīgi ar Jumpravas pagasta pārvaldi, no 19.janvāra atsāk darbu savās iepriekšējās telpās Daugavas ielā 6. Atjaunotās pasta nodaļas klientu zonā ir izvietoti atvērtā tipa stendi, ļaujot tuvāk aplūkot izvēlētās preces un iepazīt preses izdevumus, turklāt telpas ir ērti pieejamas visiem klientiem – arī apmeklētājiem ar kustību traucējumiem un jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem.

Lai nodrošinātu Jumpravas pasta nodaļas veiksmīgu pārcelšanu, 18.janvārī nodaļa apmeklētājus pagaidu telpās Ceriņu ielā 2a apkalpos no plkst.8 līdz 10, savukārt Daugavas ielā 6 klientus gaidīs 19.janvārī no plkst.11.Turpmāk Jumpravas pasta nodaļa strādās, tāpat kā līdz šim: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.8 līdz 13 un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17.00

Latvijas Pasts aktīvi realizē klientu apkalpošanas uzlabošanas projektus pasta nodaļās, nodrošinot nodaļu telpu atjaunošanu atbilstoši klientu un darbinieku vajadzībām.

Informāciju sagatavoja: Vineta Danielsone,VAS "Latvijas Pasts" vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

