Video novērošanas kameras Lielvārdes novada iedzīvotāju drošībai

Ir aizvadīts 2020. gads, kura laikā Lielvārdes novadā realizēti vairāki vērienīgi projekti.

Aicinām atskatīties, kas ir padarīts pērn, kā projektu ietvaros uzlabojusies dzīves kvalitāte iedzīvotājiem un kādi ieguvumi paredzēti nākotnē (daļu rakstus par 2020.gadā veiktajiem projektiem vari izlasīt janvāra Lielvārdes Novada Ziņu numurā. Par pārējiem projektiem varēs lasīt februāra Lielvārdes novada ziņās).

Aizvadītajā, 2020.gadā, Lielvārdes novadā tika uzstādītas jaunas video novērošanas iekārtas. Kopā gan pilsētā, gan pagastos izvietotas 12 jaunas kameras, kas ne tikai palīdz nodrošināt drošus apstākļus iedzīvotājiem, bet arī noder atsevišķu ikdienas konflikta situāciju risināšanai. Gan Lielvārdē, gan arī Jumpravas un Lēdmanes pagastos kameras uzstādītas dažādu iemeslu dēļ, taču viennozīmīgi visur tās radījušas lielāku drošības sajūtu.

Lielvārdē jau kopš 2018.gada pie centrālās stacijas Ausekļa ielā izbūvētas velosipēdu novietnes. Šādi iedzīvotāji ērti var doties ikdienas gaitās, mērojot ceļu no mājām līdz vilcienam ar velosipēdu. Tāpat, ņemot vērā, ka velosipēds kalpo kā izdevīgs transporta līdzeklis tūristiem, to potenciālu iespējams izmantot arī tūrisma jomā. Taču vienlaikus ar velonovietņu parādīšanos uzdarboties sāka arī garnadži un aktuālas kļuva iedzīvotāju bažas par savu braucamrīku drošību. Attiecīgi, pēc sabiedrības lūguma, pašvaldība 2020.gadā uzstādīja video novērošanas iekārtu pie velosipēdu novietnēm. Tāpat, lai nodrošinātu kārtību un drošību pilsētas centrā, otra video novērošanas kamera pērn Lielvārdē uzstādīta Lāčplēša laukumā.

"Novada attīstība iet roku rokā ar sabiedrības vēlmi iesaistīties, tāpēc mēs no sirds priecājāmies par iedzīvotāju interesi velonovietņu izmantošanā. Tomēr, tāpat kā attīstība, arī rūpes par iedzīvotāju drošību ir viena no pašvaldības prioritātēm. Tāpēc likumsakarīgi bija uzstādīt video novērošanas kameru pie novietnēm, kā arī Lāčplēša laukumā, kas ir viena no biežām iedzīvotāju pulcēšanās vietām. Kameru ierakstus monitorē pašvaldības policija un tie krietni atvieglo drošu ikdienas apstākļu nodrošināšanu. Piemēram, šobrīd, pandēmijas laikā, ierakstus no Lāčplēša laukuma policija regulāri izmanto epidemioloģisko ierobežojumu kontrolēšanai un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Jāpiebilst arī, ka kopš video novērošanas kameru uzstādīšanas pie velosipēdu novietnēm, nav konstatētas nevienas jaunas velosipēdu zādzības," bilst Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga Reķe.

Arī pagastos – Jumpravā un Lēdmanē – kopā uzstādītas 10 jaunas video novērošanas kameras. Jumpravā līdz šim kameras bijušas tikai pie Jumpravas pamatskolas, taču šobrīd video novērošanas ieraksti pieejami arī no Jumpravas pagasta pārvaldes ēkas. Tie informē pagasta pārvaldes vadītāju gan par nepieciešamību kontrolēt elektrības režīmu, gan par jautājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju drošību. Jaunajā, 2021.gadā, vairākas kameras plānots izvietot arī pie Jumpravas doktorāta ēkas.

Savukārt, Lēdmanē 2020.gadā uzstādīta viena jauna kamera uz ūdenstorņa Lēdmanes pagasta centrā – ar tās palīdzību pagasta pārvaldes vadītājs var piekļūt informācijai par notiekošo stāvlaukumā, pie centra dīķa, kā arī sabiedriskā transporta pieturu rajonos. Iepriekšējos gados kameras uzstādītas un veiksmīgi darbojas arī bērnu rotaļu laukumā un Lēdmanes pamatskolas teritorijā.

Informāciju sagatavoja: Maruta Petunova,Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja

