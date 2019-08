"Pie zelta liepas" tagad ir tūrisma informācijas centrs Ogrē

No šodienas, 26. augusta, Ogres novada Tūrisma informācijas centrs atrodas pašā pilsētas centrā - ēkā "Pie zelta liepas" Brīvības ielā 18, kas jau krietnu laiku pirms atvēršanas raisa lielu Ogres iedzīvotāju un viesu interesi.

Tāpat kā līdz šim, tūrisma informācijas centrā varēs:



iesniegt pieteikumus Ogres novadnieka kartei;



iegūt tūrisma kartes un bukletus par kaimiņu novadiem un visiem Latvijas reģioniem;



saņemt informāciju par apskates objektiem, aktīvās atpūtas iespējām, naktsmītnēm un ēdināšanas iestādēm Ogrē un novadā;



iegūt jaunāko Ogres pilsētas tūrisma karti ar aktuālāko informāciju par tūrisma objektiem.



Līdz septembra beigām Ogres novada Tūrisma informācijas centrs strādās pēc vasaras sezonas darba laika: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00. No 1. oktobra būs ziemas sezonas darba laiks.

Atgādinām, ka ēka Brīvības ielā 18 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Daļai pilsētas iedzīvotāju un viesu tā saistās ar kafejnīcu ''Pie zelta liepas'', kas atradās šajā ēkā no 1969. līdz pat 1997. gadam. 2015. gada jūnijā izsoles kārtībā ēka nonāca Ogres novada pašvaldības īpašumā. Iegādājoties ēku, pašvaldība plānoja īstenot vairākas likumā ''Par pašvaldībām'' noteiktās pašvaldības funkcijas – gādāt par kultūras pieminekļu un vēsturiskās apbūves vērtību saglabāšanu un pilsētas kultūrvides attīstību, savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, kā arī atbalstīt kultūras pieminekļu saglabāšanu.

Pārējās ēkas 1. stāva telpas paredzētas kafejnīcai. Pašvaldība drīzumā izsludinās atkārtotu konkursu, lai nodotu telpas bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam, tādējādi tiks atjaunota ne tikai šīs ēkas vēsturiskā vērtība, bet arī veicināta sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana un sekmēta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātība.

