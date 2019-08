Sveic Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājus

Īsi pirms jaunā mācību gada sākuma skaistu dzīves jubileju atzīmēja Ogres Valsts ģimnāzijas direktores pienākumu izpildītāja Inna Zeņkeviča un ģeogrāfijas skolotājs Aigars Kuzmins.

Svētkos skolotājus ar labiem vēlējumiem sveica kolēģi, kā arī Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, pasniedzot Ogres novada pašvaldības atzinības rakstu par ilggadēju, radošu, inovatīvu darbu un ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un izglītošanā. A. Mangulis skolotājiem pateicās par devumu, ko viņi ir snieguši skolai un skolēniem.

Inna Zeņkeviča – uz darbu jāiet kā uz svētkiem

Ogres Valsts ģimnāzijas direktora pienākumu izpildītāja Inna Zeņkeviča kā pedagogs strādā jau 36 gadus. Pedagoģiskās gaitas viņa uzsāka 1983. gadā, kad Jaunogres vidusskolā sāka strādāt par fizikas skolotāju, bet no 1993. gada kļuvusi par direktora vietnieci ārpusklases darbā. Apvienojot darbu ar mācībām, ieguvusi maģistra grādu pedagoģijā un otru specialitāti – angļu valodas skolotāja. No 2002. gada I.Zeņkeviča strādā Ogres Valsts ģimnāzijā par angļu valodas skolotāju, no 2007. gada bija arī direktora vietniece mācību darbā, bet pašlaik ir direktora pienākumu izpildītāja. Savā darbā viņa ir atbildīga, mērķtiecīga, prasīga un kolēģu skatījumā – aktīvs pedagogs, kurš ir nemitīgā sevis pašizglītojošā kustībā, izrāda interesi par inovācijām pedagoģijā, modernajām tehnoloģijām, mācību procesa uzlabošanā. Skolotāja aktīvi darbojas un iesaista skolēnus starptautiskajos projektos, patiecoties šīm aktivitātēm skolas audzēkņi ir papildinājuši savas zināšanas un prasmes ārpus valsts robežām. 2016. gadā Inna Zeņkeviča ieguvusi titulu "Gada skolotāja".

Pati I. Zeņkeviča stāsta, ka gribējusi kļūt par aktrisi, pat iestājusies Visavienības Kinematogrāfijas institūtā Sanktpēterburgā, tomēr vecāki nelaida studēt tik tālu, tāpēc aizgājusi studēt fiziku. Viņa uzskata, ka skolotāja lielākais ieguvums ir mūžīgā jaunība, jo laiks skolā apstājas. Būt par skolotāju ir liels izaicinājums - ja tu neej uz darbu kā uz svētkiem, tad strādāt ir ļoti grūti un skolēni to labi jūt. Viņa atzīst, ka ir laimīgs cilvēks, kurai ir lieliska ģimene, kas viņu atbalsta, un kolēģi, ar kuriem lepojas. "Katram jādzīvo ar kādu dzīves mērķi, mans mērķis ir saglabāt to, kas man ir," svētku pasākumā atzīmēja I. Zeņkeviča, piebilstot, ka viss šajā dzīvē mainās, bet galvenais to uztvert ar mieru un prieku - ja nevari mainīt situāciju, maini attieksmi pret to.

Aigars Kuzimins – svarīgi iet līdzi laikam

Ģeogrāfijas skolotāju Aigaru Kuzminu kolēģi un skolēni pazīst kā ļoti zinošu cilvēku, kurš māk ieinteresēt, mācību procesā izmantojot jaunākās tehnoloģijas un veidojot integrētās mācību stundas. Skolotājam ir izdevies nodibināt "Jauno ģeogrāfu klubu", kura nodarbībās skolēni ne tikai iegūst papildu zināšanas ģeogrāfijā, bet gatavojas sekmīgiem startiem olimpiādēs. A.Kuzmins iesaista audzēkņus dažādu ar ģeogrāfiju saistītu pētniecisko darbu veidošanā, viņa vadītie darbi sekmīgi ir piedalījušies pētniecisko un zinātniski pētniecisko darbu konkursos. 1996. gadā uzrakstījis mācību grāmatu "Ogres novads".

Arī pēc skolas absolvēšanas skolēni ar labu vārdu atceras skolotāju, viņa aizraujošās ģeogrāfijas stundas un ārpusstundās kopā pavadīto laiku. 1998./1999. mācību gadā viņš ieguva "Gada skolotāja" titulu.

Aigars Kuzmins dzimis Suntažu pagasta Juglas ciemā, un Mazā Jugla un tai apkārt esošā daba joprojām ir viņa "miera osta". Viņš atzīst, ka interesi par ģeogrāfiju veicināja Suntažu vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs Valerijans Maskalāns, tāpēc iestājies studēt Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē. Par skolotāju kļuvis nejaušības dēļ, taču ne mirkli to nenožēlo. Ogres Valsts ģimnāzijā A. Kuzmins strādā kopš skolas dibināšanas. Viņš atceras, ka toreizējais skolas direktors Uldis Klemperis aizvedis viņu uz būvlaukumu un teicis – šeit būs ģeogrāfijas kabinets. Pirms tam A. Kuzmins 10 gadus nostrādājis vienā no lielākajām Latvijas skolām - Ogres 1.vidusskolā, mācību otrajā maiņā, kas bija liels izaicinājums – jaunam skolotājam no neliela pagasta strādāt skolā ar vairāk kā 2000 skolēniem.

Skolotājs sevi uzskata par Latvijas un Ogres novada patriotu, tāpēc savulaik ir izdevis grāmatu par Ogres novadu. Viņš atzīst, ka svarīgi iet līdzi laikam, jaunās iespējas izmantot arī savās mācību stundās. Patīkami, ka viņa darbs tiek novērtēts un skolēni, kas jau sen ir absolvējuši skolu, joprojām viņu atceras un ir kļuvuši par draugiem.

