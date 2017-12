Pašvaldība paraksta līgumu ar LIAA par investīciju piesaisti

27. decembrī Ogres novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par sadarbības kārtību investīciju piesaistes metodikas "POLARIS process" ietvaros.

Līguma mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību pašvaldības administratīvajā teritorijā, veicinot investīciju apjoma pieaugumu, palielināt pašvaldības konkurētspēju vietējā un starptautiskajos tirgos, kā arī paplašināt pašvaldības sadarbību ar esošiem un potenciāliem investīciju projektu īstenotājiem.



LIAA, īstenojot Latvijā investīciju piesaistes metodiku "POLARIS process", organizē informācijas apmaiņu starp pašvaldībām, zinātniskās pētniecības iestādēm, investīciju projektu turētājiem un investoriem ar mērķi veicināt ārvalstu tiešo investoru piesaisti.



LIAA direktors Andris Ozols, parakstot līgumu, sacīja:"Šis dokuments netiek parakstīts vien formalitātes pēc, te var runāt par vairākiem praktiskiem ieguvumiem. Jūs varat pozicionēt tos attīstības virzienus, ko vēlaties savā administratīvajā teritorijā pilnveidot, savukārt mēs varam šos virzienus uzklausīt un meklēt jau konkrētus investorus. Arī mēs esam ieinteresēti, lai investori sliektos par labu investīciju ieguldīšanai Latvijā, nevis kaimiņvalstu teritorijās. Jāsaka, ka investori labprāt izvēlas veidot ražotnes ārpus galvaspilsētas, jo tur ir lētāks darbaspēks un kopējās izmaksas mazākas. Ogre varētu būt investoriem saistoša arī tāpēc, jo atrodas tuvu Rīgai."



Pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra:"Mēs esam piesaistījuši finanšu līdzekļus, lai attīstītu dažādas jomas visā novadā. Noteikti to darīsim arī turpmāk, tāpēc esam priecīgi par šo sadarbību. Tieši iedzīvotāji ir lielākie ieguvēji tam, ka strādājam uz investīciju piesaisti. Tiek sakārtoti ceļi, ēkas un kopējā infrastruktūra, kas nebūtu iespējams bez papildu finansējuma, ko esam ieguvuši gan no valsts, gan Eiropas."



Pēc līguma parakstīšanas klātesošie devās apskatīt Latvijā vadošā un Baltijas valstīs modernākā elektronikas sistēmu ražotāja AS "HansaMatrix" telpas, kurš par uzņēmuma darbības vietu izvēlējies Ogri. Jāatzīmē, ka pašvaldība blakus šai ražotnei par 5,48 miljoniem eiro revitalizēs degradētu industriālo teritoriju, kur nākotnē darbosies uzņēmums AS "HansaMatrix". Šī ir summa, ko bijušās rūpnieciskās teritorijas Akmeņu ielā 74 revitalizācijai plānots tērēt trīs gadu laikā līdz 2019. gadam, 85% no finansējuma ir Eiropas Savienības fondu līdzekļi, pārējo sedz pašvaldība.



Sadarbība ar LIAA pašvaldībai sākās jau 2016. gada 9. jūnijā, kad tika parakstīts līgums par reģionālā biznesa un radošo industriju inkubatora izveidi Akmeņu ielā 47, Ogrē. Šī gada 17. janvārī inkubatoru atklāja, un ar tā palīdzību vairāki jaunie censoņi ir uzsākuši savu ceļu uzņēmējdarbības jomā.

