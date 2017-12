Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 29.decembra numurā:

* Gada prieks, sarūgtinājums un nākotnes cerība mūsu novados: vērtē novadu domju priekšsēdētāji;

* Mūspusē – "Vidzemes Zelta mute" un tūrisma avangardisti! Kuri tie ir?

* Lielvārdes un Ogres tenisisti sadala Piparkūku kausus;

* Domāju tā: Valija Žihareva par šiem un aizgājušajiem laikiem

(..) Un tomēr. Mīļie cilvēki, beigsim rakņāties pagātnes mēslos! Klausoties nemitīgās runas par čekas maisiem, jādomā, kas notiek? (..) Diezin, vai šis murgs palīdzēs vēlēšanās...

(..) Esmu 18 gadus nostrādājusi statistikā un varu apgalvot, ka no visām statistikas atskaitēm varbūt vienīgi dzimušo un mirušo skaitam var ticēt. Pavasaros uz papīra pierakstīja apsētās platības, jo bija noteikts, cik hektāru jāapsēj, rudeņos ap diviem tūkstošiem hektāru norakstīja kā iznīkušus, jo vajadzēja palielināt graudaugu vidējo ražību. Nedzimušus sivēnus norakstīja par kritušiem, lai ziņotu, cik lieli metieni cūkām. Savukārt, lai būtu augstāks izslaukums no govs, teles pēc atnešanās netika uzrādītas kā slaucamās govis. Vai piemērs no celtniecības – mājai vēl nebija ne logu, ne durvju, bet bija akts, ka māja nodota ekspluatācijā, lai uz svētkiem saņemtu prēmiju. Slimnīcās slimības vēsturi uzrakstīja, kad slimnieku izrakstīja – vai nu izārstētu, vai mirušu.

(..) Dzirdot runas par to, ka tagad baznīcā iet bijušie komunisti, partijas funkcionāri, saku, ka labāk noskaitīt Tēvreizi: "Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna."

* Ikšķiles novada skolām lieliska Ziemassvētku dāvana;

* Cilvēkstāsti. Signe Kraukle: "Mēs bieži vien nenovērtējam to, kas mums ir";

* Ogrē jau 30.reizi – politiski represēto ikgadējā konference

"Neviens pabalsts jums nekad neatdos nozagto bērnību," teica Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

* Pēc 25 gadiem atzīst par vainīgu mēģinājumā nozagt aitu

* Astroloģiskā prognoze: no piektdienas līdz piektdienai;

* Ogres NSC jaunajiem handbolistiem bronza Jūrmalā, zelts Rīgā;

* Ogres taekvondo jaunie meistari šogad izcīnījuši 65 godalgas.

