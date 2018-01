Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 5.janvāra numurā:

* Ogres vecāko veikalu "Maxima" slēgs uz rekonstrukciju;

* Piebraucamais ceļš blakus Ogres tirgum – kā neglīts traips pilsētas sejā...

* "Jauns gads – jauna apņemšanās" Ikšķilē – jau septīto reizi!

* Lēdmanē slēgta fitnesa zāle

Kā telefonsarunā pastāstīja Dzintars Laganovskis, viņi kopā ar Arno Kuku šo projektu realizēja ar sirdi un dvēseli, īpaši viņus stimulējusi Lēdmanes jauniešu lielā interese par iespēju trenēties jaunajā fitnesa zālē. Tiesa, vēlāk izrādījās, ka runātāju bija vairāk nekā darītāju. Sākotnēji biedrība pat rada iespēju piesaistīt treniņprocesam treneri, kurš darbojās divus vakarus nedēļā. Treniņzāli bija atļauts apmeklēt interesentiem no 15 gadu vecuma.

* Izmaiņas sociālajā jomā 2018. gadā;

"Kā izrādās, J.Feodorovs pat nedomā šo piebraucamo ceļu atstāt tādu, kāds tas ir šobrīd, tiesa, arī izbraukt tur nebūšot iespējams. Uzņēmējam piederot ne vien zeme zem tirgus, bet arī zem divām blakus esošajām piecstāvu mājām, bet divstāvu nams esot viņa īpašumā ar visu zemi. Feodorovs ir pārliecināts, ka uz šo piebraucamo ceļu zemesgrāmatā nemaz nav reģistrēts servitūts, tāpēc viņš plāno to slēgt, iespējams, ierīkojot stāvlaukumu tirgus apmeklētājiem. Pie visām dzīvojamām mājām varot piebraukt no otras puses, turklāt viņam par piecstāvu namu dzīvokļu īpašnieku ērtībām noteikti neesot jārūpējas, jo zemes nodokli, kas būtu jāmaksā viņiem, Feodorovs maksājot no sava budžeta," noskaidrojis Ritvars Raits.

* Ogresgala graudkopis Juris Kusiņš atzīst: jāprot plānot!

J.Kusiņš arī atzīst, ka Latvijas zemniekus šobrīd glābj eksports. Ja tā nebūtu, nevarētu pastāvēt apmēram divas trešdaļas esošo zemnieku saimniecību. Tiesa gan, katrā no tām situācija atšķirīga. Tieši tādēļ joprojām neizdodas izveidot vienotu, efektīvu lauksaimnieku organizāciju – intereses atšķiras gan lieliem un maziem, gan „vienāda kalibra” saimniekiem un zemes īpašniekiem.

* Trīs labas lietas

""Kur nu man konkurēt ar Horvātijas "svēto govi" – kaķi!" pajokoja gide un pavisam nopietni pastāstīja, ka šajā zemē nav tradīcijas šos dzīvnieciņus sūtīt uz jūrskolu. Toties ir zināma teritorija, kur izmitina bezsaimnieka kaķus. Turp steidz dabas draugi, lai aprūpētu viņus gan par valsts, gan saziedotiem līdzekļiem. Savukārt kaķiem labvēlīgas pensionāru kopas uzmeklē kafejnīcas un restorānus, lai savāktu ēdiena paliekas un nogādātu saviem mīluļiem," tā Dzintra Mozule.

* Cilvēkstāsti: madlieniete Pārsla Jēkabsone;

* Tomes Tautas namam – 85 gadi!

* Ko mums sola Dzeltenā zemes suņa gads?

Gads būs salīdzinoši mierīgs, cilvēki centīsies saglabāt savaldību un, ja arī sanāks kāda asāka situācija, spēs ātri saņemties. Suns palīdzēs rast kompromisus. Tas sola līdzsvaru visās dzīves jomās. Kļūsim iecietīgāki viens pret otru, patiesāki savstarpējās attiecībās, labestīgāki, devīgāki. Suns iemieso taisnīgumu un nekad nenodos.

* Ogres orientieristiem septiņas medaļas Latvijas čempionātā!

* Jaunie basketbolisti turpina cīņu par "Mini kausu".

