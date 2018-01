Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 12.janvāra numurā:

* Ķegumā un Ikšķilē jaundzimušajiem dāvina sudraba vērdiņu;

* Pedagogiem paaugstinās algas, bet...

* "Hauzei" un "Deppo" – astoņas no astoņām;

* Šī gada kalendārā viena jauna brīvdiena!

Pašvaldības, kuras atbalstījušas projektu "Simtgades bērni", jaundzimušajiem bērniem un viņu vecākiem šogad pasniegs oriģinālu dāvanas komplektu, kas sastāv no īpaša dizaina sudraba monētas – medaļas, kas ievietota no Latvijā auguša ozola darinātā kastītē, kā arī no personiskas vēstules bērniņam un viņa ģimenei.

* Ogres Loka tilts laika lokos

Pārogrē dzīvojošos tilta celtniecība ļoti iepriecināja. R.Javoišs atceras, ka tā būvniecība noritēja ļoti strauji, bet nepacietīgākie, lai gan tas nebija atļauts, tiltu sāka šķērsot jau celtniecības laikā. Zem asfalta kārtas betonā droši vien ir saglabājies ne viena vien ogrēnieša pēdas nospiedums... Tiesa gan, tilta šķērsošana sākotnēji bija nervus kutinoša. "Tur vēl bija daudz kas darāms, bet cilvēki jau staigāja. Vēl pat nebija uzliktas betona plātnes, bet tikai celtnieku laipas."

* Ikšķiles novada domes "Vienotības" frakcijas deputāti iestājas LZP;

* Pieaugušie strīdas, bērniem jācieš;

* Likteņa nelutinātie lielvārdieši Zaiga un Valts visur cenšas saskatīt labo

"Es jau sen gribēju uzrakstīt lielvārdiešu Zaigas Auziņas un Valta Ruisa ģimenes likteņstāstu. Viņi par savu attieksmi pret dzīvi un paveiktajiem labajiem darbiem noteikti arī būtu pelnījuši vismaz pa Trīszvaigžņu ordenim, bet to vietā Zaigai un Valtam tika atņemts un izpostīts mūža darbs, vietā atstājot vien neizsakāmu rūgtumu un vilšanos," tā Ritvars Raits.

(..) Lielvārdieši vēl nav padevušies, par šo netaisnību Zaiga un Valts ar iesniegumu vērsušies Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā. Process ir ilgs un sarežģīts. Ir samērā liela iespēja šajā tiesvedībā uzvarēt, bet tagad bijušie klubiņa "Pie Rumbiņas" īpašnieki var pretendēt tikai uz naudas kompensāciju no valsts. Tiesa, kas gan ir nauda? Vai ar to var samaksāt par atņemto mūža darbu, par sagrautajiem sapņiem un stabilitāti?

* Ogres novada vieglatlētikas senioriem septiņi kausi Jēkabpilī;

* FK "Ikšķile" Jauno gadu sāk ar sudraba un bronzas godalgām!

