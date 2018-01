Pieņem dāvinājumu skolēnu apbalvošanai par labām sekmēm

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 18.janvārī deputāti atļāva Ogres 1.vidusskolai pieņemt AS "Akvedukts" dāvinājumu (ziedojumu) skolēnu apbalvošanai.

Šī gada janvārī Ogres novada pašvaldībā tika saņemts Ogres 1.vidusskolas iesniegums ar lūgumu atļaut saņemt AS "Akvedukts" dāvinājumu (ziedojumu) 2000 eiro apmērā Ogres 1.vidusskolas skolēnu – mācību priekšmetu olimpiāžu un mācību priekšmetu konkursa dalībnieku – apbalvošanai par labu un teicamu sniegumu Ogres novada, reģionālajās, Latvijas un starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.



Ogres 1.vidusskola apliecina, ka skolai nav noslēgti nekādi līgumi ar AS "Akvedukts", AS "Akvedukts" nav piedalījusies nevienā no rīkotajiem iepirkumiem, Ogres 1.vidusskola attiecībā uz AS "Akvedukts" nav izdevusi administratīvus aktus, veikusi uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, kā arī starp Ogres 1.vidusskolu un AS "Akvedukts" nepastāv citas saistības, kuru dēļ dāvinājuma pieņemšana var veicināt nonākšanu interešu konflikta situācijā.



Lēmumā noteikts, ka skola šo dāvinājumu (ziedojumu) saņems mēneša laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas.

