Ogrē deg barikāžu ugunskurs

Atceroties Barikāžu laika notikumus pirms 27 gadiem, Ogrē pie monumentālā karoga sestdien iedegās barikāžu ugunskurs.

Barikāžu laiks joprojām raisa pārdomas un nedod atbildes uz visiem jautājumiem, kas rodas, prātojot par situācijām, cilvēku rīcību, motivāciju un katra barikāžu dalībnieka paša pieredzēto.

Joprojām neatbildēti jautājumi ir arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim. “Tas notikums pie milicijas galvenās ēkas… Mēs daudzi skatījāmies to no televizora. Mēs skatījāmies, kā Bauskas miliči aizstāvas, un es nevarēju saprast, kāpēc mēs neejam palīgā neviens. Arī tagad es to nesaprotu. Viņi bija vieni paši palikuši. Mēs, liela daļa, noskatījāmies. Noskatījāmies, kā viņus noslepkavo..." atceroties to dienu notikumus, sacīja E.Helmanis.

Atzīmējot Barikāžu laika notikumu 27. gadadienu, skanēja dziesmas Antas Eņģeles izpildījumā, aktieri Inga Alsiņa – Lasmane un Jānis Kronis vedināja klātesošos uz sarunām, sildoties pie ugunskura.

Barikāžu laiks ir spilgts notikums ne tik senā Latvijas vēsturē, bet joprojām ir jautājumi, uz kuriem nav atbilžu.

