Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 23.janvāra numurā:

* Ķegumieti Hariju Jaunzemu sveic 90.gadadienā;

* Par autobusu maršrutu un reisu optimizāciju;

* Brīdina par nesankcionētas iekļūšanas "Milžu takā" iespējamām sekām;

22.janvāra priekšpusdienā notika Ķeguma novada pensionāru biedrības valdes ārkārtas sēde, vismaz tāda informācija tika nodota vienam no valdes locekļiem – Harijam Jaunzemam. Patiesībā tas bija rūpīgi izplānots pārsteigums – Jaunzema kungs tika sagaidīts ar aplausiem, jo biedrības biedri, pašvaldības pārstāvji un citi draugi, paziņas un domubiedri bija pulcējušies Ķeguma dienas centrā, lai sveiktu viņu skaistos svētkos – 90. dzimšanas dienā.

Lai arī Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novados nav izteikti nerentablu reisu, Artūrs Bērziņš atzina, ka no maršrutu optimizācijas (slēgšanas) izvairīties neizdosies. Tāpēc viņš aicināja lēmuma pieņemšanā aktīvi iesaistīties tieši pašvaldības, kas labāk pārzina vietējo situāciju un savu iedzīvotāju vēlmes. "Ogres autobuss" noteikti prasīs katras pašvaldības viedokli un redzējumu, A.Bērziņš izteica cerību, ka kopējiem spēkiem izdosies noturēt tos maršrutus un reisus, kas tiešām ir nepieciešami.

* Svētki Ogres novada Kultūras centram un Gada balvas ieguvējiem

* Konsultē zvērināta notāre Baiba Dambe

1.vēstule: 1999.gadā māte nopirka dzīvokli, bet to neierakstīja zemesgrāmatā. Vai ir iespējams ierakstīt dzīvokli zemesgrāmatā uz mana (dēla) vārda? Kas būtu jādara un kādi dokumenti nepieciešami?

2.vēstule: Esmu vīram otrā sieva, un mums ir divi bērni. Vīram no pirmās laulības ir meita, un viņa, sasniedzot 18 gadu vecumu, var pieprasīt no tēva savu mantojuma daļu. Māja, kurā dzīvojam, ir uz mana vārda. Sakiet, vai mums vajadzētu sastādīt laulību līgumu man par labu, lai māju nevarētu sadalīt?

* Promejot izdemolē ēku Ogrē, Zinību ielā 8

Biedrība telpas nepameta, pieprasot pašvaldībai piedāvāt risinājumus, taču vienošanās netika panākta, un tika uzsākta tiesvedība, kas biedrībai beidzās nelabvēlīgi. "Ja nesaņemšu no pašvaldības nekādu piedāvājumu, telpas Zinību ielā 8 labprātīgi nepametīšu, lai mani nes ārā kaut vai ar nešanu," tā savulaik sarunā ar "OVV" sacīja J.Janiševs.

