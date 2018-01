Ogrēnieši gūst pieredzi māju siltināšanā Valmierā

Vairums Latvijas iedzīvotāju, arī ogrēniešu, dzīvo pirms vairākiem gadu desmitiem būvētās daudzstāvu dzīvojamajās ēkās, kuru tehniskais stāvoklis laika gaitā ir ievērojami pasliktinājies, tāpat ir vērojami lieli siltuma zudumi.

23. janvārī Ogres novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, domes deputāts Juris Laizāns, Ogres novada pašvaldības Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisijas priekšsēdētājs Egīls Dzelzītis ar pašvaldības speciālistiem un pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" direktora pienākumu izpildītājs Kaspars Grīnbergs ar aģentūras speciālistiem, kā arī vairākiem māju vecākajiem devās uz Valmieru, lai iepazītos ar SIA "Valmieras namsaimnieks" pieredzi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumā

Valmiera ir viena no pilsētām, kur siltināšana veikta jau vairāk nekā 60 daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām un process vēl turpinās. Plānots, ka kopumā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma palīdzību Valmierā tiks nosiltinātas divas trešdaļas daudzdzīvokļu ēku.



Lai pagarinātu mājas kalpošanas laiku, paaugstinātu mājas vērtību (arī katra dzīvokļa vērtību), samazinātu siltumenerģijas patēriņu un dzīvotu ērtā, sakoptā vidē, ir nepieciešama dalība energoefektivitātes paaugstināšanas programmā.



Ogres novada pašvaldība ir rīkojusi vairākus seminārus un tikšanās, kurās piedalījušies pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas ALTUM, energoefektivitātes eksperti un citi speciālisti, kas informēja ogrēniešus par iespējām īstenot ēku energoefektivitātes pasākumus, kā arī ilgtermiņa ieguvumiem.



Kā zināms, 2016. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. - 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro.

Jaunās programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija ALTUM.

