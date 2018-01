VARAM ministrs atzinīgi vērtē Ogres novada attīstību

Lai iepazītos ar Ogres novada pašvaldības īstenotajiem vides un reģionālās attīstības projektiem 2017. gadā un plānotajiem projektiem šajā gadā, aizvadītās nedēļās noslēgumā Ogrē viesojās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

K. Gerhards tikās ar pašvaldības domes priekšsēdētāju Egilu Helmani, viņa vietnieku Gintu Sīviņu, Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāju Aiju Romanovsku, kā arī pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" direktora pienākumu izpildītāju Kasparu Grīnbergu.



Vispirms ministrs iepazinās ar nozīmīgākajiem investīciju projektiem, kas īstenoti aizvadītajā gadā, piemēram, Brīvības ielas pārbūve. Viņš atzina, ka Ogres novada pašvaldība īstenojusi virkni projektu ātrāk nekā citas pašvaldības Latvijā, piesaistot valsts un Eiropas Savienības fondu finansējumu. Īpaši apsveicama ir veiksmīgā pretplūdu pasākumu īstenošana, kas tiek turpināta vēl šobrīd. Arī ēku siltināšanas projektu realizēšana, degradētās vides sakārtošana un pagastu attīstības mērķu noteikšana.



"Šobrīd pašvaldībām ir pieejami Eiropas Savienības fondi, un tie ir jāizmanto, un Ogres novada pašvaldība to mērķtiecīgi dara. Viss, kas šobrīd tiek veikts Ogres novadā, ir vērsts uz attīstību, ar konkrētiem darbiem tiek veidots reāls ieguldījums nākotnē," atzina ministrs.



K.Gehards uzsvēra, ka šis gads esot pirmais, kurā pašvaldības tiek aicinātas pretendēt uz finanējumu publisko ūdeņu sakārtošanai. Viņš pauda prieku par to, ka Ogres novada pašvaldība ir gatava startēt arī šajā projektā un ieteica būt gataviem uz lielu konkurenci.



E.Helmanis sacīja, ka pašvaldība domājot par visa novada attīstību, tāpēc pēdējie gadi bijuši īpaši ražīgi dažādu projektu realizēšanā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalsts ir palīdzējis sakārtot vairākus novada iedzīvotājiem nozīmīgus objektus. Priekšā vēl esot pietiekami daudz darāmā, piemēram, tuneļu izbūve, jauna aizsargmola būvniecība pie Ogres upes ietekas Daugavā un vecā aizsargdambja pārbūve, Pārogres degradētās teritorijas revitalizācija, Ogres Centrālās bibliotēkas pārbūve, kā arī citu infrastruktūras objektu sakārtošanas projekti un vēl daudz kas cits. Domes priekšsēdētājs pauda pārliecību, ka novada attīstība ir acīmredzama, un arī iedzīvotāji to novērtējot.



Pēc oficiālās tikšanās pašvaldībā tika apsekoti vairāki objekti pilsētā, kā arī Suntažu pagastā. Ministrs kopā ar E. Helmani un G. Sīviņu tikās ar Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktori Ingu Elmi un iepazinās ar šīs izglītības iestādes darba organizāciju šobrīd, kā arī iecerēm izglītības iespēju paplašināšanā un skolas ēku racionālā izmantošanā turpmāk.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/40675