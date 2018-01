"Fazer Latvija" aicina ciemos jaunās paaudzes speciālistus un vadītājus

Pēc neilga pārtraukuma viena no vadošajām maiznīcām Latvijā un lielākais darba devējs Ogres novadā – “Fazer Latvija” – atkal vēris savas durvis skolēniem, Ēnu dienā piedāvājot iepazīties ar desmit aizraujošām vakancēm.

Īpaši gaidīti tie skolēni, kuriem interesē ražošana, produktu attīstība, kvalitātes vadība un komandas darbs starptautiskā uzņēmumā.

“Jautājumu, par ko tu gribētu kļūt, kad izaugsi liels, uzdod jau absolvējot bērnu dārzu. Skolas laikā šis jautājums kļūst aktuālāks un mēs jau skaidrāk zinām, kādas profesijas mūs saista. Dalība Ēnu dienā jauniešiem dod lielisku iespēju uzzināt, kā ir strādāt kādā konkrētā profesijā. Priecājamies, ka pirmie jaunieši jau ir pieteikušies un aicinām nenokavēt pieteikšanos uz “Fazer” piedāvātajam vakancēm. Varam apsolīt, ka būs interesanti”, komentē Baiba Gulbe, “Fazer Bakery Baltic” komunikācijas direktore.

Interese no Ogres un apkārtējo novadu skolām par to, kā strādā “Fazer” maiznīcā, ir bijusi jau kopš uzņēmuma pirmsākumiem. Pēdējo gadu laikā ekskursijas apmeklētājiem netika organizētas saistībā ar ceptuves paplašināšanas un rekonstrukcijas darbiem. Tagad uzņēmums pakāpeniski atjauno apmeklētāju uzņemšanu maiznīcā, piedaloties Ēnu dienā.

“Šis būs pirmais gads, kad piedalīšos Ēnu dienā, tāpēc februāri gaidu ar ļoti lielu interesi. Esmu izvēlējusies ēnot “Fazer Latvija” komunikācijas direktori, jo mani interesē komunikācijas speciālista darba ikdiena, pienākumi un izaicinājumi. Labprāt izmēģināšu roku arī kādā reālā darbiņā,” stāsta 10. klases skolniece Diāna. “Ēnošanas vietas un personas izvēle nav nejauša – esmu no Ogres, kā arī nākotnē labprāt studētu komunikācijas zinātni kādā no Latvijas augstskolām. Mani interesē komunikācijas uzdevumi starptautiskā un sociāli atbildīgā uzņēmumā, tāpēc ticu, ka šī būs lieliska pieredze Ēnu dienas ietvaros,” noslēdz Diāna.

“Fazer Latvija” piedāvātās vakances

Reģionālais tirdzniecības vadītājs vada tirdzniecības pārstāvju komandu un rūpējas par to, lai ne tikai galvaspilsētā, bet arī Latvijas reģionu veikalos pircējiem būtu iespēja izvēlēties savu iecienītāko “Fazer” maizi un saldumus. Viņš zina kur un kādu “Fazer” maizi vai šokolādi var nopirkt. Iesakām pieteikties “ēnām”, kas savu profesionālo izaugsmi redz komandā saistībā ar tirdzniecību.

Ražošanas vadītājs atbild par “Fazer” maiznīcas darbu, nodrošinot, lai svaigi cepta, garšīga un kvalitatīva maize veikalu plauktos būtu katru dienu. Bez viņa ziņas maiznīcā nenotiek nekas. Viņš vada “Fazer” lielāko komandu – ražošanas komandu, kurā četrās maiņās strādā vairāk nekā 200 cilvēku, galvenokārt no Ogres un apkārtējiem novadiem. Iesakām pieteikties “ēnas”, kas grib kļūt par vadītājiem, kam ir augsta atbildības sajūta un vēlme sevi nepārtraukti pilnveidot.

Tehniskais vadītājs ir atbildīgs, lai visas iekārtas un līnijas maizes ceptuvē strādātu bez dīkstāvēm, iepriekš saplānotā darba ritmā. Viņa atbildībā ir arī investīciju projektu izstrāde, jaunu iekārtu uzstādīšana un atbalsta nodrošināšana maizes un kūku cepējiem. Iesakām pieteikties “ēnas”, kam padodas tehniskā joma un, kas jūt sevī vadītāja potenciālu.

Tehnologs (maize) uzrauga maizes cepšanas procesu no sākuma līdz galam. Rūpējas par to, lai darbinieki ceptuvē zinātu un ievērotu visu svarīgāko, lai izceptu garšīgu un kvalitatīvu maizi. Garšīgs darbs ar lielu atbildību par gala rezultātu. Iesakām pietikties “ēnas”, kam interesē ražošanas procesi un, kas redz savu profesionālo izaugsmi starptautiskā uzņēmumā.

Tehnologs (kūkas) uzrauga kūku cepšanas procesu no sākuma līdz galam. Rūpējas par to, lai darbinieki kūku ražotnē zinātu un ievērotu visu svarīgāko, lai izceptu garšīgas un kvalitatīvas kūkas, pīrāgus u.c. gardus produktus. Garšīgs darbs ar lielu atbildību par gala rezultātu. Iesakām pieteikties “ēnas”, kurām interesē ražošanas procesi un, kas redz savu profesionālo izaugsmi starptautiskā uzņēmumā.

Kvalitātes nodrošināšanas speciālisti ir atbildīgi, lai gan izejvielas, gan visa “Fazer” ceptuvē izceptā maize atbilstu augstākajām kvalitātes prasībām. Kvalitātes mērīšana ir darbietilpīgs, bet interesants process, kas prasa precizitāti un disciplīnu. Arī maizes garšošana ir viens no kvalitātes nodrošināšanas speciālistu ikdienas pienākumiem. Iesakām pieteikties “ēnas”, kas grib uzzināt vairāk, kā kvalitātes jautājumi tiek risināti uzņēmumā, kura misija ir radīt produktus ar vērtību.

Darba aizsardzības speciāliste ir galvenais cilvēks jautājumos, kas saistīts ar drošības jautājumiem, drošu un dažādiem amatiem piemērotu darba vidi. Viņa pārzina Latvijas un atbilstošās jomas starptautiskās prasības un noteikumus un rūpējas, lai “Fazer” uzņēmumā darbinieki justos labi. Iesakām pieteikties “ēnas”, kas grib uzzināt vairāk par nopietno darba drošības tēmu.

Biroja administratore ir mūsu ofisa labais gariņš, kas rūpējas, lai biroja darbiniekiem būtu viss nepieciešamais. Lai būtu rakstāmpiederumi, papīrs u.c. biroja preces, lai tiktu rezervētas viesnīcas un nopirktas aviobiļetes, darbiniekiem dodoties komandējumos. Viņas pārziņā ir “Fazer” iekšējā mājas lapa un “My Fazer” avīze, kā arī iekšējās uzņēmuma informācijas aprite. Iesakām pieteikties “ēnas”, kas vēlas zināt, kā ir vadīt biroju starptautiskā uzņēmumā.

Jauno produktu attīstības speciāliste rada jaunas garšas un jaunu maizi, un visas Ogres ceptuvē radītās maizes ir viņas darbs. Viņa pārzina izejvielas, dažādu garšu nianses, tehnoloģiskos procesus un zina, kas nepieciešams, lai gala rezultātā iegūtu garšīgu maizi. Iesakām pieteikties “ēnas”, kas jūt sevī potenciālu radīt jaunus produktus un, kam garšo kāda no “Fazer” maizēm.

Komunikācijas direktore rūpējas par uzņēmuma reputācijas veidošanu, svarīgākās informācijas apriti uzņēmumā un saziņu ar masu mēdijiem un citām uzņēmuma mērķa auditorijām. Baltijas valstīs “Fazer” strādā kā vienots uzņēmums, tāpēc viņas pārziņā ir ne tikai komunikācija Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. Iesakām pieteikties ‘’ēnas”, kurām interesē profesionālā attīstībā komunikācijas jomā sociāli atbildīgā uzņēmumā.

“Fazer Latvija” ir viens no maizes tirgus līderiem, kas strādā ar diviem zīmoliem – “Fazer” un “Druva”. Maize tiek cepta mūsdienīgā ražotnē Ogrē, kas ir viena no tradīcijām bagātākajām maizes ceptuvēm Latvijā.. 2015. gadā Ogrē darbu sāka jauna, mūsdienīga kūku un konditorejas izstrādājumu ražotne. “Fazer” saldumi, no kuriem Latvijā populārākie ir šokolādes “Karl Fazer” un “Geisha”, tiek ražoti Somijā. 2016. gadā “Fazer Latvija” apgrozījums bija 24,23 milj. eiro. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 300 darbinieku, un tas ir lielākais darba devējs Ogrē.

