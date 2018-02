Mainījušies autoceļu uzturētāji Ogrē un Ogresgala pagastā

Ogres novada pašvaldība noslēgusi jaunus līgumus par autoceļu uzturēšanu Ogrē un Ogresgala pagastā, turpmāk to uzticot SIA "VIA Mežs" un SIA "Pilsētas Eko Serviss".

Viena no Ogres novada pašvaldības funkcijām ir nodrošināt pašvaldībai piederošo ielu, ceļu un stāvlaukumu uzturēšanu. Janvārī noslēdzās līgums par autoceļu uzturēšanu Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā ar SIA "Ceļdaris" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs". No februāra šos darbus jau veic SIA "VIA Mežs" un SIA "Pilsētas Eko Serviss".

Ogres pilsēta sadalīta divās zonās (skatīt karti). No 1. februāra 1. zonā Ogres pilsētas ceļu uzturēšanas darbus veic SIA "VIA Mežs". Jautājumu, neskaidrību un sūdzību gadījumā saistībā ar ceļiem un ielām šajā zonā visu diennakti var zvanīt uz tālruni 23116909.

Savukārt no 5. februāra ceļu uzturēšanu Ogres pilsētas 2. zonā un Ogresgala pagastā veic SIA "Pilsētas Eko Serviss", kuru jautājumu gadījumā visu diennakti var sazvanīt uz tālruni 28375444.

Pašvaldība atgādina, ka ceļu uzturēšana Ogres novadā tiek veikta, ņemot vērā autoceļiem piešķirtās uzturēšanas klases.

Autoceļa uzturēšanas klasi (A, A1, B, C un D) nosaka, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu uzturēšanai plānoto (pieejamo) finansējumu un autoceļu ekonomisko un sociālo nozīmi.

Valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli".

Ar ielu uzturēšanas kategorijām Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā 2018. gadā var iepazīties šeit.

