* Uz Tīnūžu skolas direktora amatu pieteikušies septiņi pretendenti;

* Pircēji un veikala apsargi iesaistās cilvēka glābšanā;

* Topošo absolventu vizītkartē – Madlienas vidusskolas divpadsmitie;

* Vilnis Naglis: "Galvenais ir nepalikt vienaldzīgiem citam pret citu" (intervija)

"Ir bijuši kāzusi – ierodas iecirkņa inspektors, sastop mājās vīru un sievu, kuri iepriekš bija skandalējuši, bet tagad abi vēršas pret likumsargu ar pārmetumiem: sak, vai tev vairs nav ko darīt, mums viss ir kārtībā! Gribētos cerēt, ka vīrs patiesi visu ir sapratis un nācis pie prāta, bet pastāv arī iespēja, ka sieva vienkārši no viņa baidās, tāpēc apgalvo, ka viss ir kārtībā," stāsta V.Naglis.

* Medus karote ar mazu darvas pilieniņu

"Saslimu 22.decembrī ar lielu temperatūru – 39,9 grādi. Septiņas dienas lietoju zāles – nekas nelīdzēja. Tad mazmeita izsauca ātros. Tie izklausīja un teica, ka plaušu karsoņa neesot, plaušas tīras, viss labi. Es jautāju: "Temperatūra parasti ir vakaros, bet man no rīta, kāpēc tā?" Man atbildēja: "Jums tā ir." Mazmeita ieprasījās, vai man tomēr nevajadzētu braukt uz slimnīcu? Atbilde bija: "Viņai tur nav ko darīt!" (fragments no Lielvārdē dzīvojošās pensionāres Ģertrūdes Ivanovas vēstules).

"Sazinājos arī ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadības centru. Telefoniski man apstiprināja, ka tāds izsaukums uz tirdzniecības centru ir reģistrēts, pacienta stāvoklis bijis ļoti nopietns, tāpēc līdzcilvēku palīdzība praktiski glāba viņa dzīvību," tā Ritvars Raits.

"Madlienas vidusskolas divpadsmitie ir patstāvīgi, radoši un vispusīgi jaunieši. Šī ir mana pirmā audzināmā klase vidusskolā (no 10.klases), un, kā bieži mēdzu jokot: "Viņi audzina arī mani!" Ar savu aktivitāti un radošumu pastāvīgi ir spējuši pārsteigt dažādās sadzīves situācijās (dzimšanas dienās, svētkos un arī ikdienā)," mazliet no klases audzinātājas Ritas Pučekaites raksturojuma.

* Projektu nedēļā Lielvārdes vidusskolā – interesantas lekcijas

Īpaša tēma Jāņa Lūša lekcijā bija ekoloģiskās mājas, ko var uzbūvēt no viegli un lēti pieejamiem it kā netradicionāliem materiāliem – no māliem, smiltīm un salmiem. Lektors parādīja attēlus ar dažādiem šādu būvju piemēriem, bet visvairāk viņš bērnus ieinteresēja, stāstot, kā pats savām rokām septiņu gadu laikā uzcēlis tādu salmu namu tepat Lielvārdē.

* Gada balva vieglatlētikā – Kincim, Gailumam un Ogres NSC;

* Volejbola sacensībās uzvar madlienietes un lielvārdieši;

* Jaunajiem Ogres un Lielvārdes vieglatlētiem sešas medaļas;

* Ogres NSC vieglatlētiem sešas Latvijas čempionāta medaļas.

