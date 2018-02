Naktī uz svētdienu tiks slēgts tunelis pilsētas centrā

Turpinās pārbūves darbi gājēju tunelī zem dzelzceļa Brīvības ielā Ogres pilsētas centrā.

Lai demontētu pakāpienus, kas atrodas zem pagaidu trepēm, naktī no 10.februāra (sestdiena) uz 11. februāri (svētdiena) tuneļa ieejā pie Ogres Mākslas skolas tiks veikta pagaidu trepju pārvietošana no labās malas uz kreiso.



Uz trepju pārvietošanas brīdi tiks slēgts tunelis abos virzienos.



Par tuneļa slēgšanu laika posmā no plkst. 24 līdz 05 tiks izvietotas informatīvās zīmes.



Gājēju tuneļa pārbūve tiek veikta, lai uzlabotu vides pieejamību un atvieglotu pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem – abos tuneļa galos tiks ierīkoti lifti.

