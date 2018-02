Nevēlas automazgātavu vēsturiskajā Jaunogres vasarnīcu apbūves teritorijā

No 9.februāra līdz 9.martam norisinās sabiedriskā apspriešana par ieceri būvēt pašapkalpošanās automazgātavu "Puto" Vidus prospektā 3, Ogrē.

Vakar, 20. februārī, notika Ogres novada būvvaldes izsludinātā publiskās apspriešanas sanāksme, uz kuru bija ieradušies gan nekustamā īpašuma Vidus prospektā 3, Ogrē, īpašnieki, gan būvniecības izstrādātāja SIA "Puķupušķis" pārstāvji, kā arī iedzīvotāji – lielākoties iecerētas apbūves teritorijas tuvumā dzīvojošie.



Parasti publiskās apspriešanas sanāksmēs piedalās vien daži iedzīvotāji, taču šoreiz sanākušo bija krietni vairāk, un, kā liecināja sanāksmes gaitā uzdotie jautājumi, iedzīvotāji sanāksmei bija ļoti rūpīgi gatavojušies.



Sanāksmes sākumā SIA "Puķupušķis" pārstāvji nedaudz pastāstīja par iecerēto būvi, lai Ogrē varētu paplašināt automašīnu mazgāšanas iespējas (jāpiebilst, ka uz sanāksmi sanākušie bija gaidījuši prezentāciju, kā tas bija norādīts paziņojumā par sabiedriskās apriešanas sanāksmi, taču prezentācija faktiski izpalika).



Tūdaļ pēc būvniecības izstrādātāju informācijas Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš pauda savu un arī domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa viedokli – automazgātavas būvniecības iecere Ogrē ir atbalstāma, taču ne iecerētajā vietā, t.i., Vidus prospektā 3.

"Šī teritorija pilsētas plānojumā ir vēsturiskā Jaunogres vasarnīcu apbūves teritorija, tāpēc automazgātavas būvniecībai ir jāatrod cita vieta pilsētā. Krustu pāri šim projektam nevajadzētu vilkt, tikai ir jāatrod piemērota būvniecības vieta. Esam apzinājuši vairākas vietas pilsētā, kur varētu būvēt automazgātavu," sacīja G. Sīviņš un pauda gatavību jau tuvākajā laikā tikties ar uzņēmēju, lai pārrunātu par automazgātavas būvniecībai nepieciešamās vietas izvēles iespējām.



Ar šo domes vadības informāciju un nepārprotami pausto noraidošo attieksmi pret ieceri būvēt automazgātavu Vidus prospektā 3, sanāksme varēja arī beigties, tomēr iedzīvotāji vēlējās noskaidrot daudzus jautājumus saistībā ar automazgātavas darbību, spēkratu mazgāšanas procesā izmantojamajām vielām un to ietekmi uz apkārtējo vidi un tuvumā dzīvojošo veselību, pasākumiem trokšņu un apgaismojuma ietekmes mazināšanai.



Būvniecības izstrādātāju pārstāvji centās atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem, kas saistīti ar automazgātavas "Puto" darbību. Interneta vietnē https://puto.lv vēstīts: "Pašapkalpošanās automazgātava Puto ir jauns bezkontakta automazgātuvju tīkls, kas attīstās un būs pieejams 25 vietās visā Latvijā. Puto – tā ir jaunākā Udmaer carwash tehnika, kas apvienota vienā stacijā, lai jūs iegūtu maksimāli tīru auto. Un tas nemaz nav dārgi! Ko mēs sagaidām no mūsdienīga car wash? Aktīvās putas, pulvermazgāšana ar mūsdienīgiem auto mazgāšanas līdzekļiem, apstrāde ar vasku un demineralizētu ūdeni. Tās ir pašsaprotamās lietas, bez kurām nav iedomājama pašapkalpošanās automazgātuve šodien." (plašāk ar internetā pieejamo informāciju ikviens interesents var pats iepazīties šājā interneta vietnē).



Iedzīvotāji vēlējās noskaidrot arī to, kāpēc automazgātavas būvniecībai noskatīta vieta, kas atrodas vēsturiskās apbūves teritorijā. Uz to tika saņemta atbilde, ka zemesgabals Vidus prospektā 3 atrasts pēc internetā ievietotā sludinājuma.



Ka zināms, apbūvi nevienā nevar veikt tāpat vien, sak’ – kā iecerēju, tā būvēšu. Ogres novadā, t.sk. pilsētas teritorijā, ikvienam būvēt gribētājam ir saistoši Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.



Saistībā ar zemegabalu Vidus prospektā 3 jāātgādina, ka tas atrodas Jaunogres vasarnīcu apbūves teritorijā, kurai ir noteikts aizsargājamās apbūves teritorijas statuss. Šajā teritorijā ir noteikti arī apbūves ierobežojumi.



Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 245. punktā (Vispārīgie noteikumi Ogres pilsētas aizsargājamajās apbūves teritorijās) nekas nav minēts par to, ka nedrīkst būvēt automazgātavu, ir norādīts, ka nav atļauta jaunu degvielas uzpildes staciju projektēšana un un būvniecība. taču ir norādīts, ka šajās teritorijās, ir jāsaglabā vēsturiskā ielu un ceļu plānojuma sistēma, ēku un būvju retināta izvietojuma principi zemesgabalā, kā arī nozīmīgi dabas ainavas elementi (reljefs, koku grupas, u.c.),



Diemžēl ikumdošana daudzās jomās, arī būvniecībā, atpaliek no saimnieciskās darbības formu straujās attīstības tempiem, un gadījumā ar automazgātavas būvniecības ieceri Vidus prospektā 3 Ogres novada būvvalde nebija tiesīga šo ieceri noraidīt jau tās iesniegšanas brīdī. "Tāpēc arī tiek rīkota sabiedriskā apspriešana, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, ko būvvalde ņems vērā, lemjot par ieceres akceptēšanu vai noraidīšanu," skaidroja Agnese Pivore-Bokta, Ogres novada būvvaldes vadītājas vietniece.



Kā jau minēts, sabiedriskā apspriešana par ieceri būvēt pašapkalpošanās automazgātavu "Puto" Vidus prospektā 3, Ogrē, turpinās līdz 4. martam. Savu viedokli part šo būvniecības ieceri var paust, aizpildot aptaujas lapu (pieejama ŠEIT) un iesniegt to Ogres novada pašvaldībā.

