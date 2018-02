Ģimenes atbalsta dienas centrs aicina saturīgi pavadīt brīvo laiku

Ogres novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta dienas centrs aicina bērnus un jauniešus vecumā no 5 līdz 18 gadiem izmantot centra telpas saturīga brīvā laika pavadīšanai, kā arī iepazīties ar citiem bērniem uz jauniešiem.

Centrā tiek piedāvātas dažādas iespējas:galda futbols, novuss, biljards, monopols un dažādas citas galda spēles. Šeit var apgūt dažādas radošās iemaņas - rokdarbus, filcēšanu, dekupēšanu, lasīt grāmatas, piedalīties dažādos centra rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, pildīt mājas darbus, izmantojot centrā esošo datoru, kā arī iepazīties ar citiem bērniem un jauniešiem, kuri ikdienā apmeklē centru.



Ogres novadā bērnus un jauniešus gaida trīs Ģimenes atbalsta dienas centri:



Ogrē, Meža prospektā 9 (darba dienās no plkst. 11 – 18);



Ogresgalā, Tautas namā, 3. stāvā (Darba dienās no plkst. 11 – 18);



Ciemupē, Tautas namā (darba dienās no plkst. 12 – 18).





Centra apmeklējumi ir bezmaksas. Informācija pa tālr. 65021323 vai attiecīgajā Ģimenes atbalsta dienas centrā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/40866