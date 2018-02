Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 23.februāra numurā:

* Daudz laimes 90.dzimšanas dienā, Ogre!

* Bartkevičs enerģijas dzērienus nav tirgojis;

* Ogres orientieristiem 25 medaļas Latvijas ziemas čempionātā;

* Pēc traģiskā negadījuma pašvaldības policists Lauzums sodīts ar naudas sodu

Cietušā pārstāvis Edgars Džeriņš telefonsarunā atklāja, ka lūgums par pilna sprieduma sagatavošanu jau tiekot rakstīts. Jau šobrīd esot skaidri zināms, ka spriedums tiks pārsūdzēts. Savukārt apsūdzētā advokāts Lauris Matisāns šādu lūgumu negatavojot, tomēr uzskata, ka tiesas piemērotais soda mērs ir pietiekami bargs. To viņš pamato tā, ka naudas summa, kas Lauzumam būtu jāsamaksā sprieduma spēkā stāšanas gadījumā, ir samērā iespaidīga, bet, ja viņš to nespētu samaksāt, tad naudas sods tiktu aizstāts ar reālu brīvības atņemšanu.

* Iedzīvotāji kategoriski pret automazgātuves būvniecību Jaunogrē

"OVV" jau rakstīja, ka šīs būvniecības sabiedriskā apspriešana norisinās no 9.februāra līdz 9.martam. Iepazīties ar publiskās apspriešanas dokumentiem iespējams Ogres novada pašvaldībā, 4.stāvā, Ogrē, Brīvības ielā 33, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldība" darba laikā, kur var paust arī savu viedokli par šo būvniecības ieceri.

Pēc publiskās apspriešanas Ogres novada būvvalde sagatavos pārskatu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem, kurā apkopos arī attiecīgajā termiņā aptaujas lapās sniegto informāciju un pieņems galīgo lēmumu.

* Ķeguma novada pašvaldība sola apgūt ceļa remontam piešķirto finansējumu

Domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs sarunas noslēgumā teica, ka nevienam nevar aizliegt saukt uz Ķeguma novadu jebkādus žurnālistus un raidījumus, jo katrs par savu taisnību cīnās, kā viņš māk un grib. Protams, loģiskāk būtu bijis tādas problēmas vispirms risināt lokāli. Piemēram, 15.februārī Ķeguma tautas namā notika pašvaldības vadības un deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem. Tajā tika izrunāti daudzi un dažādi jautājumi, sapulces dalībnieki saņēma visas viņus interesējošās atbildes. Domes vadībai nebūtu bijusi nekāda problēma izklāstīt arī par situāciju ar ceļa Lielvārde-Misiņi rekonstrukciju, bet, diemžēl, tāds jautājums pat neizskanēja...

* No apgrozības izzudīs 500 eiro banknotes un varbūt arī mazās centu monētas

ECB ir lēmusi, ka no 500 eiro banknotēm vispār atteiksimies. Tās tiks aizstātas ar lielāku skaitu 200, 100 un 50 eiro banknotēm, taču nav nekāda pamata panikai vai bailēm, ka no 500 eiro banknotēm vajadzētu steidzami atbrīvoties.

* Topošo absolventu vizītkartē – Ogres 1.vidusskolas 12.a!

"Klasē nav tāda cilvēka, kurš būtu atstumts un nepiedalītos sabiedriskajā dzīvē. Mēs katrs esam puzles gabaliņš no gleznas, veidojot spilgtu, skaistu un izteiksmīgu gleznojumu."

* Kā veicies starpnovadu jaunajiem skatuves runas meistariem, kā – Ogres novada matemātikas olimpiādes dalībniekiem?

* Ogrēnieši un ikšķilieši slēpo par godu Baltijas valstu simtgadei

Protams, triju valstu simtgade ir svarīgs notikums, bet būtiskākā ziņa ir tā, ka Ogres Zilajos kalnos ir gan sniegs, gan labi sagatavota slēpošanas trase, kas vakara stundās tiek apgaismota. Kamēr pieturas sals, ir jāslēpo!

* Ogres zemessargi izcīna ceļojošo kausu florbolā;

* Ikšķiles komanda "FC Real Pro" – divkārtēja Vidzemes čempione!

