Kultūras komisija akceptē Ogres novada logo

Ogres novada pašvaldības Kultūras konsultatīvās komisijas sēdē 22.februāri tika akceptēts Ogres novada logo projekts un spriests par tā izmantošanu.

Logotipa skice izstrādāta pēc Kultūras konsultatīvās komisijas iniciatīvas un pagājušā gada decembrī tika prezentēta sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kā arī domes sēdē ar to iepazinās deputāti.



Komunikāciju un mārketinga eksperts Pēteris Pūrītis, kurš ir pieaicināts novada logotipa izstrādē un tā pielietojuma jeb stila grāmatas sagatavošana, komisijas sēdē izklāstīja savu redzējumu un ierosinājumus, kā logo būtu izmantojams un popularizējams dažādos pasākumos, reklāmas, komunikācijas un informatīvajos materiālos, suvenīros, vides objektos.



Visi komisijas locekļi vienprātīgi akceptēja novada logotipu un atzina, ka līdz Ogres pilsētas svētkiem, kas notiks augustā un būs arī Ogres pilsētas 90 gadu jubilejas centrālais pasākums, jauno logo maksimāli jācenšas popularizēt, organizējot pasākumus ne tikai kultūras centrā, bet arī citās iestādēs – sporta centrā, muzejā, bibliotēkās, izglītības iestādēs un citviet, kā arī veidojot jaunus vides objektus pilsētā.



Komisijas sēdē piedalījās arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, kurš, ļoti atzinīgi vērtējot izstrādāto novada logo, aicināja to aktīvi iedzīvināt.



Komisija ierosināja izmantot jauno logo izmantot pilsētas dekorēšanā, sasaistot to ar pilsētas 90 gadu jubileju un Latvijas simtgadi.



"Pašreizējā logotipa izstrādes posmā vairāk akcentējam Ogres 90 gadu jubileju, un jaunais logo sasaistē ar skaitli 90 ir dāvana mūsu pilsētai jubilejā, ko tagad varam lietot, rīkojot pasākumos un komunicēt ar sabiedrību. Ogres dzimšanas diena ir 25. februārī, un jau šīs nedēļas nogalē Ogres novada Kultūras centra apmeklētāji varēs iepazīties ar jubilejas logo," ar gandarījumu atzīst A. Purviņa.

