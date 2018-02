Ogrē atjaunos A6 segumu, pie fotoradara būs luksofors

Šogad uz Rīga-Daugavpils šosejas - Ogres pilsētas posmā - notiks ceļa seguma atjaunošanas darbi, nomainot asfalta virskārtu.

Posmā no šosejas tilta līdz bijušā Ogres trikotāžas kombināta teritorijai paredzēts "nograuzt" ceļa seguma virskārtu, ieklājot jaunu, norāda Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" Ceļu un pilsētvides uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers. Tas sastīts ar to, ka ceļa malās ir bortakmeņi, kas atdala gājēju ietvi no lielceļa.

Savukārt posmā no tilta līdz veloceliņam Ogre-Ciemupe pašreiz vēl ir divi rīcības varianti - veikt esošā asfalta seguma virskārtas nograušanu un ieklāt jaunu vai arī uzreiz klāt jaunu virskārtu. P.Bužers piebilst, ka šosejai jau ir labs pamats, lai varētu uzreiz veikt jaunas kārtas ieklāšanu.

Paralēli šiem darbiem A6 un Austrumu ielas krustojumā tiks uzstādīts luksofors, galvenokārt domājot par gājēju drošību.

