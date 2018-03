Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 6.marta numurā:

* Starp labākajiem tirgotājiem – "Štoka pica" un "Māris&Co";

* Marta vidū advokatūras dienas arī Ogrē un Ikšķilē;

* Fotokonkurss "Mana Ogre": kas šodien pastā?

* Jaunogres vidusskolas "Just do it" izcīna trešo vietu

Jaunogres vidusskolas audzēkņiem par zināmu klupšanas akmeni kļuvusi virtuālā krustojuma izbraukšana, jo tādu datorprogrammu viņi iepriekš nebija redzējuši. Var teikt, ka jaunajiem ogrēniešiem nedaudz pietrūka veiksmes, lai beidzot izcīnītu galveno balvu...

* Nokosta stirna, bojāts dūmenis un īsziņa ar vīrusu

Pie vietējiem kārtības sargiem pēc palīdzības vērsās kāda Ķeguma iedzīvotāja, informējot, ka viņai uz mobilo telefonu kāda persona apzināti nosūtījusi īsziņu ar kādu īpatnēju simbolu, kura dēļ tālruņa aparātam radās tehniskas problēmas. Sievietei tika izskaidrots, kur un kādā veidā viņa var atrisināt radušos tehnisko problēmu.

* P/A "Ogres namsaimnieks" atjauno tradīciju tikties ar māju vecākajiem;

* Skolēni eksperimentē un pēta

Ogres Valsts ģimnāzijā notika gadskārtējais vides pētnieku konkurss "Skolēns eksperimentē", kurā jaunie zinātnieki apliecināja savu vēlmi izzināt un uzlabot vidi sev apkārt.

Kā viņiem veicās? To uzziniet jaunajā "OVV"!

* Mācāmies un atpūšamies Meņģeles skolā!

Vairāk – Meņģeles skolas struktūrvienības vadītājas Olitas Rudzītes rakstā.

* Zināšanu centrs "Naudas pasaule" – kas tas ir?

"Naudas pasauli" var apmeklēt bez maksas gan grupās, gan individuāli, arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Ekspozīcijas apskatei jāatvēl aptuveni divas stundas.

* Vai aukstumpumpai der tautas metodes?

Aukstumpumpa divas trīs reizes rudens, ziemas un pavasara sezonā nav nekas ārkārtējs. Taču, ja aukstumpumpa ir reizi mēnesī, tas jau patiešām nozīmē – bieži! Tad ieteicams doties pie ģimenes ārsta vai infektologa un meklēt iemeslu.

* Praktiski un noderīgi padomi, ja pie auto stūres uzmācas miegs

Svarīgi – ja guļot pārsniegsi 20 minūtes, sāksies dziļā miega fāze, pēc kuras jutīsies vēl vairāk neizgulējies.

